6 % des adultes du Saguenay-Lac-Saint-Jean toujours non vaccinés

Si le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) a observé une hausse de la prise de rendez-vous la semaine dernière, l’augmentation n’est pas suffisante pour abaisser le pourcentage de personnes non vaccinées.

On a eu une petite recrudescence la semaine dernière. On a eu plus de 400 personnes qui ont pris rendez-vous pour la première dose. Il y en a toujours un peu, mais c’est très marginal. J’invite vraiment les gens à venir chercher leur première dose. C’est important et on voit l’impact que ça a. Si on n’avait pas eu les deux vaccins déjà, ce serait vraiment l’hécatombe dans nos hôpitaux , a commenté le directeur régional de la campagne de vaccination contre la COVID-19, Marc Thibeault, au cours d’une entrevue accordée à l’émission C’est jamais pareil.

Marc Thibeault est le directeur régional de la campagne de vaccination contre la COVID-19. Photo : Radio-Canada

Marc Thibeault croit que la petite vague de premières doses n’est pas étrangère à l’annonce livrée la semaine dernière par le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, Christian Dubé, au sujet de nouvelles restrictions imposées aux personnes qui ne détiennent pas de passeport vaccinal.

À compter du 18 janvier, elles ne pourront se présenter dans les succursales de la SAQ et de la SQDC. Le ministre a indiqué que d’autres mesures restrictives pourraient être annoncées prochainement.

Statut vaccinal des personnes hospitalisées

En ce qui a trait au statut vaccinal des personnes hospitalisées (53 actuellement dans la région, dont sept aux soins intensifs), le CIUSSS précise qu’il est complexe de fournir des données puisque le portrait change quotidiennement.

Par contre, la majorité, lorsque ce n'est pas l'ensemble, des usagers hospitalisés aux soins intensifs ne sont pas vaccinés , a précisé la conseillère-cadre par intérim aux communications et relations médias du CIUSSS, Amélie Gourde.

Le directeur régional de la campagne de vaccination rappelle que 90 % des 12 ans et plus sont adéquatement protégés. Les personnes âgées de 40 ans et plus peuvent désormais prendre rendez-vous pour recevoir une troisième dose du vaccin.

La semaine dernière, 31 635 doses de vaccin ont été administrées et le CIUSSS s’attend à un nombre semblable cette semaine.