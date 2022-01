2021 a été bonne pour les ports de l’Est-du-Québec

La Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie (SPBSG), le nouvel organisme qui gère les ports de Gros-Cacouna, Rimouski, Matane et Gaspé, dressait lundi le bilan de la dernière année.

La remise en état des infrastructures et le contexte de la pandémie ont profité à l'activité de ces sites portuaires. En 2021, le volume des marchandises transbordées dans ses quatre ports a bondi de 25 % par rapport à l'année précédente.

Exportation massive de pâtes et papiers

La plus forte augmentation a été enregistrée au port de Matane avec 38 % d'augmentation des activités.

La présidente-directrice générale de la Société, Anne Dupéré, l'explique par la hausse des exportations de pâtes pour les produits d'emballage de la papetière Sappi de Matane.

Les commandes en ligne ont explosé depuis le début de la pandémie, note-t-elle. Les entreprises asiatiques qui produisent beaucoup de produits doivent faire de l'expédition, c'est des fabricants de boîtes de carton qui sont expédiés un peu partout dans le monde pour les besoins du commerce en ligne.

Anne Dupéré, présidente-directrice générale de la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie dresse, un bilan positif de la dernière année (archives). Photo : collaboration Anne Dupéré

Le port de Gaspé enregistre une hausse de 30 % du volume de marchandises transbordées. Ce taux atteint 14 % à Rimouski et près de 10 % à Gros-Cacouna.

En plus des pâtes et papiers, les ports transbordent également des produits pétroliers, des pièces d'éoliennes, du sel, du sable ou encore du gravier.

Des investissements de plus de 6 M$

Dans la dernière année, la LaSociété portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie SPBSG a réalisé des investissements de 6,1 millions de dollars pour la remise à niveau de ses infrastructures.

La plus grosse enveloppe a été dépensée à Gros-Cacouna avec 2,6 millions de dollars pour couvrir le dragage du bassin et le remplacement du système d'éclairage. À Matane et à Gaspé, la remise à niveau des infrastructures a coûté respectivement 1,4 et 1,6 million de dollars.

La Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie SPBSG aimerait prochainement offrir au port de Gaspé un site d'entreposage, puisqu'il est le seul des quatre sites portuaires à ne pas en disposer. C'est une des lacunes du port de ne pas avoir d'espace pour entreposer , commente Anne Dupéré. C'est une demande du milieu et ça fait partie des qualités d'un port de pouvoir offrir ces espaces-là , ajoute-t-elle.

Le port de Rimouski a bénéficié de quelques travaux de réaménagement à hauteur de 500 000 $. En 2022, le site devrait faire l'objet de travaux plus importants.

La reconstruction du port de Matane figure dans les projets de la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie (archives). Photo : Radio-Canada

D'autres investissements à prévoir

La Société devrait confirmer prochainement la réalisation d'importants travaux sur les infrastructures des quatre ports, particulièrement ceux de Rimouski et de Matane.

La directrice détaille ses ambitions. On entreprend des études d'impact pour la consolidation du port de Rimouski et pour la reconstruction du port de Matane. Les études d'impact sont nécessaires environ un an et demi avant de passer à une phase de construction.

La Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie SPBSG attend l’aval du ministre des Transports, François Bonnardel. C'est sur sa table qu'a été déposé, en novembre dernier, un plan stratégique pour le développement des quatre ports de la Société sur les cinq prochaines années.

« On espère, d'ici les prochains mois, annoncer de nouveaux investissements dans les ports » — Une citation de Anne Dupéré, présidente-directrice générale de la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie.

La Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie SPBSG s'installe à Matane

Le conseil d'administration du nouvel organisme a décidé d'installer son siège social à Matane. Le choix est logique parce qu'on est sur 600 kilomètres de littoral. Gaspé est à 4 heures de Matane, et puis on a des bureaux dans chacune des villes des ports , justifie la directrice.

L'organisme disposera également d'un bureau satellite à Rimouski dès la fin janvier 2022.

Avec les informations de Denis Leduc.