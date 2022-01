Services de garde d’urgence à Ottawa : confusion quant aux travailleurs admissibles

Au moins jusqu’au 26 janvier, les Ontariens conjuguent avec des restrictions sanitaires, dont la fermeture des salles de classe. Pendant cette période d’apprentissage à distance, des services de garde d’urgence pour les enfants d’âge scolaire sont offerts gratuitement aux travailleurs de la santé et aux travailleurs de première ligne admissibles. Le programme a commencé lundi et certains s'expliquent mal les critères d'admissibilité.

Lindsey Moffatt travaille à la garderie Tiny Hoppers dans l’ouest d’Ottawa, et elle est également mère d’une enfant de six ans.

Mardi, on m’a dit que j’étais sur la liste, et que j’étais essentielle , raconte-t-elle. Vendredi, j’ai reçu un appel de la garderie de ma fille disant que je n’étais plus considérée comme essentielle.

Elle s’est mise à pleurer au travail en apprenant la nouvelle. C’était difficile parce que je viens toujours au travail chaque jour et maintenant, je dois trouver mon propre service de garde aussi , témoigne-t-elle.

Selon la réglementation provinciale en vigueur, une personne travaillant dans un centre de garde est admissible aux services de garde d’urgence, comme plusieurs travailleurs, dont ceux des épiceries et des pharmacies.

La garderie que fréquente sa fille fait partie de la liste des services de garde d’urgence d’Ottawa, mais pas celle où travaille Mme Moffatt.

Et la priorisation de la Ville comprend seulement les fournisseurs de soins en personne dans un milieu à risque élevé et les personnes travaillant directement avec des enfants dans un service de garde d’urgence. Mme Moffatt n'a donc pas accès aux services de garde d'urgence.

C'est que la province aurait demandé à la Ville d'Ottawa de ne prioriser que deux groupes de travailleurs.

Pour le moment, la Ville donne la priorité aux fournisseurs de soins de santé de première ligne qui jouent un rôle critique dans le soutien de notre population en ces temps difficiles , écrit le directeur des Services à l'enfance à la Ville d'Ottawa, Jason Sabourin.

Ce dernier assure que la ville travaillera de pair avec les fournisseurs de services de garde d'urgence pour déterminer leur capacité. Les Services à l’enfance poursuivent le recrutement massif de fournisseurs offrant des services dans toute la ville et leur intégration.

En tant que parent, je suis fâché et triste. Je ne sais pas trop quoi faire pour la suite. En tant qu’éducatrice, c’est une claque au visage , lance Mme Moffatt, qui a donc fait appel à un proche pour garder son enfant dont le père travaille à l’extérieur de la région.

« C’est comme si j’abandonnais mon propre enfant pour les enfants des autres. […] J’aime mon travail, mais ça me brise de cœur. » — Une citation de Lindsey Moffatt, mère de famille et éducatrice en service de garde

Du côté des services de garde d’urgence, le défi est la main-d’œuvre. C’est le cas au service de garde Aladin Childcare à Ottawa.

Le défi, à date, pour nous, c’est de trouver assez de personnel pour faire le travail. Avec la COVID, on a perdu des employés , mentionne son directeur général, Michel Laflamme. On a beaucoup d’employés qui sont à la maison avec leur enfant parce qu’il n’y a pas d’école , ajoute-t-il.

Et avec les groupes de travailleurs admissibles aux services de garde d'urgence, il doit refuser des familles.

Cependant, il précise que des places sont encore disponibles. Le service de garde d'urgence a une capacité de 125 enfants, mais seulement 39 places sont comblées.

Comme ce n’est pas la première fois que le Aladin Childcare est désigné comme service de garde d’urgence, M. Laflamme s’attend à ce que davantage de travailleurs deviennent admissibles et puissent y amener leur enfant dans les prochaines semaines, si la fermeture des salles de classe perdure.

Choix difficiles pour des parents

Sana Abdulhussein travaille pour une clinique dentaire et a ainsi accès aux services de garde d’urgence. Mais elle a choisi de rester à la maison avec ses enfants d’âges scolaires.

C’est déjà difficile pour eux d’aller à un nouvel endroit. C’est déjà stressant. Maintenant, il y a l’école en ligne. C’est trop sur leur santé mentale , explique la mère de famille.

Elle veut éviter d’envoyer ses enfants dans un service de garde qu’elle ne connaît pas.

Tu veux t’assurer que tes enfants sont confortables, qu’on prend soin d’eux. Tu fais confiance en ces gens à qui tu confies ton enfant , souligne-t-elle. Je dois envoyer mes enfants à un nouvel endroit, à des gens que je n’ai jamais rencontrés auparavant.

Le conseiller municipal du quartier Rideau-Vanier, Mathieu Fleury, reconnaît les difficultés qu’engendre la pandémie pour les familles.

Mathieu Fleury, conseiller municipal de Rideau-Vanier (archives) Photo : Radio-Canada

Je suis jeune parent. Je sais que c’est difficile pour les parents de tout jongler ; la pandémie, le travail, l’aspect familial, que ce soit la garderie, que ce soit à l’école. Je sais que l’école a commencé pour la plupart […], ce n’est pas évident , dit-il.

Je m’attends cette semaine à avoir un peu plus de clarté au niveau des écoles. Puis, à travers ça, j’imagine qu’il pourrait y avoir des impacts pour les garderies, pour les services de la petite enfance. On garde notre attention sur ce qui va être annoncé par la province cette semaine , conclut le conseiller.

Avec les informations de CBC