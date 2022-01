Un retour à l’école mitigé pour les parents et enseignants en Colombie-Britannique

La rentrée scolaire de lundi a été maintenue en personne, de la maternelle à la 12e année, après avoir été repoussée d’une semaine pour que les districts scolaires puissent assurer un retour sécuritaire des jeunes.

On n'était pas sûrs, mais là, de voir que tout se passe bien, on est un peu rassurés [...] En fait, on avait peur de garder les enfants à la maison , indique Chris Mulandu, père de deux enfants en 3e et 7e année à l’École des Pionniers-de-Maillardville à Port Coquitlam.

Le retour en classe en personne ne fait pas consensus en Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada / CBC

Pour d’autres parents, ce retour en classe est plus inquiétant. C’est le cas de Crystal, mère d’une fille de 6 ans au système immunitaire affaibli, en première année à l'École Irving Elementary de Coquitlam.

Malgré tout, elle croit que cette rentrée en personne sera bénéfique pour les interactions sociales de sa fille. Je suis contente de retrouver mes amis, je ne les avais pas vus depuis longtemps , confirme la petite Alyssa.

Les enfants de Nady Schire, à l’École des Pionniers, sont eux aussi heureux de revoir leurs camarades, même si leur père souligne qu’ils auraient préféré que les vacances à la maison se prolongent quelque temps.

Une rentrée stressante pour le personnel

Le sentiment est mitigé parce qu’on a un plaisir de retrouver les élèves, mais dans les circonstances actuelles et avec la nouvelle vague ça crée beaucoup de stress , a indiqué Stéphane Bélanger, le président du Syndicat des enseignants du programme francophone de la Colombie-Britannique, à l'émission Phare Ouest lundi matin.

Le nouveau variant est beaucoup plus transmissible et cela génère plus de stress, d'autant plus qu'on permet encore les exemptions de masques , a-t-il expliqué.

Des enseignants souhaiteraient être priorisés pour la dose de rappel du vaccin, mais aussi que des masques N95 gratuits soient fournis au personnel et aux élèves. Des demandes en ce sens ont été faites auprès du gouvernement par la Fédération des enseignants de la Colombie-Britannique, explique Stéphane Bélanger.

La vaccination pourrait permettre de réduire l’absentéisme et ainsi éviter une fermeture des écoles, selon lui, sachant qu’au Conseil scolaire francophone, il manque déjà, en temps normal, de suppléants.

Le port du masque à trois épaisseurs sera obligatoire pour tous et la surveillance des symptômes devra être effectuée chaque jour à la rentrée scolaire. Photo : La Presse canadienne / Chad Hipolito

Les enseignants priorisés pour la vaccination

En entrevue à l’émission de Canadian Broadcasting Corporation CBC The Early Edition lundi matin, Bonnie Henry, la médecin hygiéniste en chef, a affirmé que les doses de rappel étaient données dans la province en fonction de la date d’injection des premières et deuxièmes doses du vaccin.

« Les enseignants sont en haut de la liste, tous ceux qui en sont à six mois ont déjà reçu une invitation. » — Une citation de Dre Bonnie Henry, médecin hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique

Elle assure que la province surveillera attentivement l’évolution de la situation sanitaire dans les écoles, notamment par le biais du taux d’absentéisme, dans les prochaines semaines.

C’est cet indicateur, plutôt que le traçage des contacts et le résultat positif des tests de dépistage de la COVID-19 qui seront utilisés pour déterminer si une évaluation plus minutieuse est nécessaire dans un établissement donné pour déterminer la présence d’une éclosion de COVID-19.

Le personnel des écoles qui présente des symptômes devrait également pouvoir avoir accès à des tests de dépistage rapide dès la fin de la semaine, après la réception d'une nouvelle livraison d'Ottawa.

Avec les informations de Dominique Levesque et des émissions Phare Ouest et The Early Edition