Délestage : un premier CIUSSS montréalais passe au niveau d’alerte maximale

Sa porte-parole Émilie Jacob a confirmé l'information à Radio-Canada lundi après-midi par courriel. Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS du Nord-de-l'Île devient ainsi le premier des cinq Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS de l'île de Montréal à passer au niveau d'alerte maximale en matière de délestage.

Ce palier permettra à ses hôpitaux – Sacré-Coeur-de-Montréal, Fleury et Jean-Talon – de reporter davantage d'opérations et de remettre certains suivis afin de libérer encore plus de lits pour faire face à la déferlante du variant Omicron du coronavirus.

En revanche, toutes les chirurgies urgentes ou semi-urgentes et les cas d'oncologie sont maintenus, souligne Émilie Jacob. Les chirurgies d'un jour sont priorisées selon la gravité de la situation. Les chirurgies cardiaques sont quant à elles diminuées de 50 %.

Par exemple, nous prévoyons effectuer environ 25 chirurgies par jour à l'Hôpital du Sacré-Coeur-de-Montréal , illustre-t-elle.

Actuellement, les CISSS et les CIUSSS de plusieurs régions ont rejoint le stade 4 du délestage, soit ceux de l'Estrie, de la Mauricie–Centre-du-Québec, de Laval, de Lanaudière, des Laurentides et les trois Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de la Montérégie (Est, Ouest et Centre). Il n'existe pas de niveau 5.

