Le Yukon propose des tests rapides gratuits aux Yukonnais

Les personnes présentant des symptômes peuvent obtenir leurs tests au service au volant de l’arena Takhini du lundi au vendredi entre 7 h 30 et 15 h. Il ne pourra être donné qu’un seul test par personne symptomatique du foyer.

Ces tests à réaliser soi-même donnent un résultat en 15 minutes.

La semaine dernière, face à l’augmentation des cas liés au variant Omicron, le gouvernement à changé sa stratégie pour que seules les personnes à risque puissent effectuer un test test d'amplification en chaîne par polymérase PCR .

Les tests test d'amplification en chaîne par polymérase PCR réalisés en laboratoire sont réservés aux personnes les plus à risque, les personnes qui résident dans les communautés autres que Whitehorse et les travailleurs de première ligne. Ils sont aussi réservés aux personnes de plus de 50 ans, les femmes enceintes ou qui présentent des facteurs de risque de maladie grave et les personnes non vaccinées ou partiellement vaccinées.

Les tests rapides donnent leurs résultats en 15 minutes. Photo : Radio-Canada / Claudiane Samson

« Il est important de faire ce qu'il faut et ainsi de rester à la maison, loin des autres, si vous avez la COVID-19, et même si votre test antigénique est négatif. » — Une citation de Dre Catherine Elliott, médecin hygiéniste en chef par intérim du Yukon

Le gouvernement rappelle que si vous avez des symptômes, peu importe le résultat du test antigénique, vous devez agir comme si vous aviez la COVID-19 et vous isoler.

La mise à disposition de ces tests rapides est rendue possible grâce au gouvernement fédéral qui a envoyé au Yukon une livraison de 50 000 tests rapides. Selon un communiqué, le gouvernement du Yukon travaille sur un moyen de mettre ces tests à la disposition des personnes asymptomatiques lorsque ses réserves seront plus importantes.