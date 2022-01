Omicron et vague de froid : les ressources pour sans-abri sous pression

La Mission d’Ottawa, les Bergers de l’espoir, la halte-chaleur de Gatineau : les gestionnaires de ces trois refuges questionnés par Radio-Canada tiennent un discours semblable. Soit il ne leur reste plus que quelques lits pour lundi soir, soit il ne reste plus de place du tout.

À la halte-chaleur, on est autour de 20 personnes, et la capacité maximale est à 24 personnes , résume Annie Castonguay, directrice adjointe du Bureau régional d'action sida (BRAS) Outaouais.

Au moment de l'entrevue, il ne restait plus que quatre places à la halte-chaleur de Gatineau, disait Annie Castonguay, directrice adjointe du Bureau régional d'action sida (BRAS) Outaouais (archives). Photo : Radio-Canada / Felix Desroches

Depuis quelques jours, Mme Castonguay gère une éclosion de COVID-19 dans cet établissement. Environ 12 usagers ont été déclarés positifs au virus, de même que quatre employés.

Pour aider à isoler la clientèle ayant contracté la COVID-19, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais et le Gîte Ami mettent respectivement 10 et 5 chambres à la disposition de la halte-chaleur.

Mais ces ressources pourraient ne pas être suffisantes, s’inquiète Annie Castonguay. On a autour d’une quinzaines de places, [...] mais là, on est en train de lever le drapeau rouge : s’il y a plus de gens, qu’est-ce qu’il va se passer?

De la main-d'œuvre manquante

Pour les refuges situés des deux côtés de la rivière des Outaouais, la pénurie de main-d'œuvre est un problème. Plusieurs organismes en itinérance font ou ont fait des plans de contingence au cas où la situation s’aggraverait, explique la directrice des communications des Bergers de l’espoir, Caroline Cox.

Le refuge des Bergers de l'Espoir, à Ottawa (archives) Photo : Radio-Canada / Brian Morris

Nous sommes très créatifs dans le secteur. Nous essayons toujours de faire ce que nous pouvons, mais [...] nous avons besoin de nouvelles personnes, [...] de bénévoles, de dons de fonds, de dons de repas , ajoute-t-elle.

Pour sa part, la Ville d’Ottawa assure dans un courriel qu’ aucune personne souhaitant obtenir une place dans un refuge ne sera refoulée. [...] On planifie d’autres ressources et soutiens immédiats et, au cours des prochains jours et des prochaines semaines, d’autres emplacements et une capacité accrue.

Un message que reprennent Caroline Cox et Peter Tilley, directeur général de la Mission d'Ottawa, où 50 places de moins qu'à l'habitude sont disponibles en raison de la distanciation physique.

Nous travaillons avec la Ville pour avoir recours aux mêmes centres de distanciation physique que nous avons utilisés dans le passé [...] et pour savoir quels sont les autres plans qui sont en place pour s’assurer que les gens aient un toit sur la tête, par exemple en les envoyant dans un hôtel ou un motel , affirme M. Tilley.

La Mission d’Ottawa est prête à faire face à une demande accrue, poursuit Peter Tilley. Nous avons eu du succès les années précédentes. Nous espérons que nous continuerons d’en avoir. Il y a toujours moyen d’abriter quelqu’un en sécurité ici, à Ottawa , conclut-il.

Sans fournir de chiffres sur la transmission de la COVID-19 au sein de la population itinérante, le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de l’Outaouais confirme qu’il y a des éclosions. De plus, certains sites d’hébergement transitoire sont en éclosion et des plans précis sont élaborés avec ceux-ci pour la bonne gestion de prévention et de contrôle des infections , ajoute une porte-parole par courriel.

Du côté d’Ottawa, Santé publique Ottawa recense six éclosions actives et un total de 15 cas dans des refuges . Ce terme englobe les refuges pour tous les types de clientèle, y compris ceux pour les femmes et les familles, en plus de ceux pour la clientèle sans-abri.

Avec les informations de Nafi Alibert, Marie-Jeanne Dubreuil, Catherine Morasse et Spencer Van Dyk, CBC