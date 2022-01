Expo Habitat annule ses salons à Chicoutimi et à Alma

Les deux sections régionales de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) en ont fait l’annonce lundi par voie de communiqué.

Le salon Expo Habitat Saguenay devait avoir lieu au pavillon sportif de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) du 3 au 6 mars. Le salon Expo Habitat Lac-Saint-Jean devait pour sa part avoir lieu du 1er au 3 avril.

L’Association des professionnels de la construction et de l'habitation au Québec APCHQ Saguenay et l’Association des professionnels de la construction et de l'habitation au Québec APCHQ Lac-Saint-Jean expliquent leur décision par l’incertitude liée aux mois à venir, en raison de la montée des cas du variant Omicron et des nouvelles restrictions sanitaires.

Après un automne 2021 où tout semblait rentrer dans l’ordre, nous avions réellement espoir de pouvoir tenir nos deux événements régionaux, mais depuis l’annonce des mesures sanitaires entre Noël et le Jour de l’An, le contexte est devenu beaucoup moins favorable à la tenue de ceux-ci , a mentionné Michaël Gagnon, responsable des deux événements.

Il évoque également l’investissement en temps et en argent lié à la tenue de ces salons.

L'édition 2021 des deux salons avait également dû être annulée en raison de la pandémie. En 2020, le salon de Saguenay avait pu être tenu au début du mois de mars, avant que la pandémie n'éclate. Le salon du Lac-Saint-Jean n'avait toutefois pas pu avoir lieu.