Un couple et ses six enfants quittent Montréal pour sauver une école près de Montmagny

En rapportant un concours pour gagner la location d’une maison à Saint-Apolline-de-Patton, au sud de Montmagny, une famille montréalaise de huit personnes, deux adultes et six enfants, a non seulement sauvé l’école primaire du petit village, mais elle a aussi découvert un nouveau mode de vie qui a tout pour les charmer.

Émilie Dubois était loin de se douter qu’un concours pour gagner la location d’une maison à Saint-Apolline-de-Patton changerait sa vie et celle de sa famille.

J'ai dit à mon conjoint : ‘’Tu vas m'aimer quand même, si on déménage à Saint-Apolline?" Il dit : ‘’C'est où, ça?’’ J'ai regardé Google Map et j'ai dit : ‘’C'est proche de Montmagny’’ , raconte la mère de famille.

Le couple et ses six enfants ont quitté Montréal pour s’installer dans le petit village situé à 45 minutes au sud de Montmagny. Malgré la distance, ils ont rapidement été charmés par le calme qui contraste avec le bruit de la grande ville.

À Montréal, on est entassé. Ici, dans le village, on est 600 personnes. Sur ma rue à Montréal, on était au moins mille. Ici, on peut respirer. On peut se promener. On a eu des cadeaux des voisins. C'est tellement plaisant , se réjouit Émilie Dubois.

Le calme de la région a charmé la famille Dubois. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

Une école pour les cinq prochaines années

La municipalité avait deux prix à offrir. Un terrain pour construire une résidence et la location de cette maison pour un an.

L'objectif : attirer de jeunes familles et ainsi éviter la fermeture de l’école primaire, faute d’élèves.

On pense être correct pour au moins pour cinq ans, sûr et certain , affirme le maire Bruno Gagné. À elle seule, la famille Dubois a trois enfants d’âge préscolaire.

L'école primaire de Saint-Apolline-de-Patton est dans le même édifice que l'hôtel de ville et la bibliothèque. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

Émilie Dubois est heureuse que son arrivée permette de sauver l’école du village, mais aussi les emplois de son personnel.

J'ai rencontré les deux professeurs, à Saint-Apolline-de-Patton. Il y a juste deux classes. Les deux professeurs sont tellement géniaux. Ils en font tellement beaucoup , raconte-t-elle.

Nouveau rythme

Voir leurs enfants et leurs chiens s’amuser dehors remplit le cœur du jeune couple, en plus de réduire ses dépenses.

Nous, on payait environ 2000 $ [de loyer par mois], à Montréal. Mais pour les grandes familles, habiter à Mtl, c'est vraiment difficile , relate Mme Dubois.

Après trois semaines dans sa nouvelle résidence, la famille ne s’imagine pas retourner à Montréal après la fin de la location d’un an.

S'ils veulent rester, louer la maison, prendre une entente, acheter la maison, on n’est pas fermé à l'idée. Nous, le principal but de ce concours-là, c'est d'attirer une nouvelle famille. On ne veut pas juste les attirer pour un an. On veut vraiment qu’ils restent chez nous , assure le maire Gagné.

La famille Dubois adore profiter de son grand terrain. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

La famille ne craint pas que les semaines qui passent dans ce petit village tranquille ne fassent apparaître l’ennui au bout d’un certain temps. Émilie Dubois y voit plutôt un merveilleux nid pour voir grandir ses enfants.

On habitait dans une rue qui avait beaucoup de violence. On allait dans les parcs en milieu de journée, mais le soir, on ne sortait pas. Ici, les enfants sortent dehors et vivent leur bonheur. On va partout et on n’est pas inquiet qu'il nous arrive quelque chose , mentionne-t-elle.

Après son congé de maternité, Émilie Dubois n’est pas inquiète de trouver un emploi dans la région. La préposée aux bénéficiaires souhaite maintenant travailler plus près de la nature.