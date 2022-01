Restaurateurs et épiciers devront continuer d’augmenter les prix en 2022

Le coût des aliments augmente de façon plus fréquente qu’auparavant, et cela demande plus de temps de planification aux épiciers et restaurateurs, comme le rapporte Régis Henlin, copropriétaire de la boutique Becs Sucrés-Salés à Val-d'Or.

C’est une très grande discipline parce qu’il faut vérifier tous les prix à chaque arrivée de chaque livraison. Les prix peuvent changer dans la même semaine, ça peut monter deux fois , indique-t-il.

L'augmentation du prix des aliments se poursuivra en 2022, selon le Rapport annuel sur le prix des aliments. (archives) Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon-Lalancette

Le copropriétaire du restaurant Beau Coq à Amos, Charles-David Cardinal, se dit lui aussi préoccupé.

Ça inquiète toujours parce que, souvent, le temps qu’on réajuste nos prix, les prix ont déjà changé chez nos fournisseurs. Notre but, ce n’est pas de changer les prix toutes les deux semaines, c’est de le faire une fois par année ou une fois aux six mois, au maximum, pour ne pas avoir à refaire tous les menus à chaque fois , souligne M. Cardinal.

Ces hausses se répercutent sur la facture des consommateurs, autant en épicerie qu’en restauration.

Sébastien Marleau, propriétaire de Tomate & Pesto service traiteur, rapporte qu’il a dû refaire une étude complète de ses coûts de production pour se rééquilibrer aux prix du marché.

Ça n'avait pas de bon sens. Avec des hausses de plus de 30 % sur certains produits, on n’était pas capable de l'absorber sur les prix de vente qu’on avait. Ça s’est traduit directement par une hausse des prix et on garde le nez dans le vent parce que pour la prochaine année ça va continuer d’augmenter , souligne-t-il.

Cette année, selon un rapport universitaire, on prévoit que le coût du panier d'épicerie augmentera de plus 900 $ au Canada pour une famille moyenne de quatre.

L'imprévisibilité des prix et de l'approvisionnement affecte aussi les restaurateurs.

Le chef propriétaire du restaurant Ste-Anne, Maxime Desrochers, a donc changé sa stratégie.

Je me suis développé un nouveau système où il faut que je change mes menus, ça peut être chaque semaine, mais au moins j'ai toujours un produit à jour, explique-t-il. Maintenant le client sait que ce qu’il y a sur la carte, c'est ce qu'il y a de disponible.

Entre espoir, inquiétude et résilience

Après bientôt deux ans de pandémie, les restaurateurs et épiciers se disent maintenant habitués à s’adapter dans de courts délais. Toutefois, ils ressentent une certaine pression.

Là où ça peut devenir problématique, c'est que le restaurant ou le traiteur pour le party de bureau va peut-être devenir plus du luxe qu’une habitude. À cause de la hausse des prix, les gens vont peut-être trouver d’autres alternatives , estime Sébastien Marleau.

« C’est difficile de s’approvisionner des pays étrangers. Donc c’est sûr que l’économie locale, si elle était mieux développée, nous permettrait de mieux nous en sortir compte tenu du contexte spécifique qu’on a présentement, avec les problèmes d’approvisionnement. » — Une citation de Régis Henlin, propriétaire de Becs Sucrés-Salés

Une partie de la solution réside dans l’achat local, selon Sylvain Charlebois, directeur du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire à l’université Dalhousie.

En raison de ce que l’on voit, parce qu’on veut rassurer les gens, on veut régionaliser l’offre aussi. Donc ça va continuer et je sais qu’en Abitibi-Témiscamingue il y a beaucoup d’efforts à ce niveau-là , observe-t-il.

Pourquoi la nourriture coûte-t-elle de plus en plus cher?

Sylvain Charlebois mentionne quelques facteurs ayant un impact sur la hausse des prix. La météo est l’un d’entre eux. Photo : Radio-Canada

Le climat n’a pas été généreux en 2021. Il y a eu des sécheresses un peu partout dans le monde, en Russie, au Canada, aux États-Unis. Il y a même eu des inondations en Europe. Évidemment, si on a à acheter des denrées, ça coûte plus cher , dit-il.

La pandémie de COVID-19 a également ralenti les chaînes d’approvisionnement, en raison des restrictions sanitaires.

Les compagnies doivent suivre un paquet de protocoles et lorsque les chaînes d’approvisionnement tournent au ralenti, bien sûr ça coûte plus cher mobiliser quoi que ce soit à travers le monde, incluant la nourriture , fait valoir Sylvain Charlebois.

Dans le rapport annuel sur le prix des aliments, on prévoit que les catégories des produits laitiers et des restaurants devant connaîtront les plus fortes hausses en 2022.