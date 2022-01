Bientôt de nouveaux thérapeutes autochtones dans les Territoires du Nord-Ouest

Les Territoires du Nord-Ouest s'apprêtent à accueillir 16 thérapeutes autochtones en counselling provenant des communautés du territoire, et ayant suivi une formation adaptée aux besoins de celles-ci.

Le projet est né en 2019 et dans quelques semaines, il touchera à son but : la première promotion de thérapeutes autochtones en counselling des Territoires du Nord-Ouest T.N.-O. sera diplômée du Collège Rhodes Wellness, basé à Vancouver, après une formation de 1800 heures.

Selon Benjamin Colling, le directeur de l'établissement, les étudiants sont âgés d’une vingtaine d’années à 60 ans et viennent de 11 communautés.

Si le programme existe depuis plus de 20 ans, le fait qu’il soit déplacé à Yellowknife et qu’il ait été retravaillé pour correspondre davantage aux besoins du Nord est une première.

Un besoin important

Les propriétaires de Dene Wellness Warriors, Roy et Jean Erasmus, sont eux-mêmes thérapeutes en counselling à Yellowknife. Ils ont eu l’idée d’amener le programme au territoire, et cette cohorte est importante, car par leur expérience ils se sont rendu compte que les Autochtones n’étaient pas suffisamment représentés dans le domaine de la santé mentale.

Eux-mêmes diplômés du programme en counselling du collège Rhodes Wellness, Jean et Roy Erasmsus ont eu l'idée d'adapter le programme pour la réalité des Autochtones du Nord. Photo : Dene Wellness Warriors

C’est important de comprendre ce qui m’a poussée à initier ce programme. J’ai remarqué qu’à Services aux Autochtones Canada, où on offre du conseil pour faire face aux traumatismes des pensionnats, sur 54 conseillers des trois territoires, Roy et moi étions les seuls conseillers autochtones , explique Jean Erasmus.

En plus d’être des instructeurs occasionnels, les deux partenaires ont aussi été formés au Collège Rhodes Wellness il y a six ans.

Roy Eramsus pense que même si les conseillers allochtones ou venus du sud sont bien formés et qu’ils offrent de bons services, il n’y a pas le même niveau de confiance qui s’opère.

« Ce qu’on entend de nos clients c’est que c’est difficile de tisser de bonnes relations avec ces gens, car la plupart du temps ils ne restent pas très longtemps et ils ne savent pas ce que c’est de vivre dans les communautés. » — Une citation de Roy Eramsus, thérapeute et coach de vie à Dene Wellness Warriors, à Yellowknife

Un programme adapté

Cody Erasmus, le fils de Roy, a lui aussi suivi la formation à Rhodes Wellness. Il n’était pas encore diplômé quand Jean et Roy Erasmus lui ont soumis l’idée de faire venir le programme dans le Nord. Il en est devenu le coordinateur et assistant d'enseignement.

C’était un peu un rêve devenu réalité quand ils sont venus me voir avec cette idée, soit un alignement avec mon but, celui d'aider les Autochtones.

Après avoir lui-même suivi la formation en counselling, Cody Erasmus est devenu le coordinateur du programme pour la première cohorte des Territoires du Nord-Ouest. Photo : Avec la permission de Cody Erasmus

Il s’est notamment assuré que les cours proposés étaient adaptés à leurs publics, ce qui n’était pas forcément le cas lorsqu'il était étudiant, l’un des deux seuls Autochtones de sa cohorte.

« En bien-être spirituel, nous avons incorporé du savoir et de la spiritualité autochtone, quelques intervenants étaient aussi Autochtones. » — Une citation de Cody Erasmus, coordinateur et enseignant assistant pour le programme de thérapeutes autochtones en counselling du Collège Rhodes Wellness

Roy Erasmus précise que bien que le programme se base sur des techniques occidentales, des adaptations sont possibles : Vous ne devez pas forcément rester assis dans votre bureau pour mener une session, vous pouvez aller vous asseoir près d’une rivière, d’un lac, ou marcher.

La formation s'est tenue en présentiel et en virtuel depuis Yellowknife. Photo : Collège Rhodes Wellness

Cody Erasmus se voit un petit peu comme un filet de sécurité , un tampon entre les craintes des étudiants et des enseignants. Un poste qui l’a beaucoup fait grandir, affirme-t-il.

J’avais déjà les bases, dit M. Erasmus, mais j’ai beaucoup appris les deux dernières années. J’ai pu voir que le programme bénéficiait aux Autochtones et j’ai pu le voir d’un point de vue d’un aidant et non d’un étudiant.

Des expériences de vie essentielles

Lynsie Marie Auger, une étudiante de la cohorte de 2022, affirme également avoir beaucoup grandi avec cette formation. Elle pense avoir trouvé sa voie, après une expérience de vie difficile.

« J’ai de l’expérience avec le traumatisme intergénérationnel, les dépendances, la guérison. J’ai une expérience de la vie, je peux aider d’autres personnes. » — Une citation de Lynsie Marie Auger, étudiante de la cohorte de 2022

Âgée d’une vingtaine d'années, cette native de Yellowknife, fille d’un père Anishinabe-Ojibwe qui a grandi dans une réserve, dit avoir eu conscience de vouloir devenir conseillère quand elle a commencé à guérir de ses dépendances.

Lynsie Marie Auger fait partie de la promotion de 16 étudiants ténois diplômés en counselling. Photo : Avec la permission de Lynsie Marie Auger

Aujourd’hui, Lynsie Marie Auger dit avoir hâte de mettre en pratique, dans les communautés, tout ce qu’elle a appris dernièrement, même si elle a déjà eu l’occasion de recevoir des clients lors de sessions organisées dans le cadre de la formation.

Après l'obtention de son diplôme, d’ici trois mois, elle souhaiterait travailler dans un organisme à Yellowknife, comme l’Armée du Salut, ou peut-être dans les écoles.

« J’ai tellement hâte d’aider les autres. » — Une citation de Lynsie Marie Auger, étudiante de la cohorte 2022

Comme elle, tous les étudiants ont été confrontés aux difficultés que vivent de nombreux Autochtones. Une expérience très importante, selon Roy et Jean Erasmus qui tenaient à ce que les étudiants soient en bonne santé et aient fait un travail sur eux-mêmes .

Ils devaient aussi être sobres depuis au moins un an.

Quelques semaines avant la fin de leurs études, le directeur du Collège Rhodes Wellness, Benjamin Colling, espère que parmi les futurs diplômés, certains pourront enseigner dans le programme.