Un nombre record de 320 cas de COVID-19 à l’Î.-P.-É.

Contrairement à d’autres provinces, l’île continue d’exiger de toute personne symptomatique, qui est un contact rapproché d’une personne positive à la COVID-19 ou qui a obtenu un résultat positif à un test rapide, qu’elle subisse un test de dépistage test d'amplification en chaîne par polymérase PCR .

La province connaît un record de cas avec une moyenne de 175 cas quotidiens depuis une semaine.

Il y a actuellement cinq personnes à l’hôpital en raison du virus, dont une aux soins intensifs. Aucun insulaire n’est mort de la COVID-19 depuis le début de la pandémie.

La santé publique rapporte aussi que 436 personnes sont remises, ce qui porte à 1517 le nombre de cas actifs.

En date du 8 janvier, 95,7 % des insulaires de 12 ans et plus avaient reçu une dose du vaccin, 92,4 % ont eu deux doses et 25 000 personnes ont reçu une dose de rappel. Près de la moitié des enfants de 5 à 11 ans, soit 47 %, ont obtenu une première dose du vaccin anti-COVID-19.