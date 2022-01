Anticonfinement : trois infirmières intentent une poursuite en diffamation

Trois infirmières de l'Ontario qui ont fait l'objet de mesures disciplinaires pour leurs prises de position sur la pandémie poursuivent l'Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC) et un média de la Colombie-Britannique. Elles réclament 1 million de dollars pour diffamation.

Kristen Nagle, de London, Kristal Pitter, de Tillsonburg, et Sara Choujounian, de Toronto, ont fait l'objet d'une enquête de l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario (OIIO) pour avoir partagé leurs opinions controversées sur la pandémie dans les médias sociaux.

Les trois infirmières ont le droit d'exercer leur profession en Ontario sans restriction.

Mme Pitter, infirmière praticienne et ancienne inspectrice des foyers pour aînés pour le ministère des Soins de longue durée de l'Ontario, a été mise en garde par l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario OIIO , tout comme Mme Nagle, contre la diffusion de fausses informations sur les médias sociaux au sujet de la pandémie.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Mme Nagle, à gauche, et Mme Choujounian, à droite, avec une autre membre de Global Frontline Nurses en janvier 2021 Photo : Instagram/@lightingupdarkcorners

Mme Nagle, ancienne infirmière en soins intensifs néonatals au London Health Sciences Centre, a été licenciée en janvier dernier après avoir été accusée par les forces de l'ordre de ne pas avoir respecté les restrictions sanitaires en novembre 2020. Elle a été accusée à nouveau en avril 2021.

Canadian Frontline Nurses

Mme Choujounian, ancienne infirmière auxiliaire dans une agence de soins à domicile de Toronto, fera l'objet d'une audience disciplinaire de l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario OIIO en juin prochain pour faute professionnelle liée à une douzaine de messages publiés sur les médias sociaux au sujet de la pandémie, notamment des affirmations selon lesquelles les masques chirurgicaux augmentent le risque de cancer, la pandémie de COVID-19 est un canular et les vaccins contre la COVID-19 sont dangereux .

Mmes Nagle et Choujounian ont également fait l'objet d'une enquête de l'organisme de réglementation des soins infirmiers de l'Ontario lorsqu’elles se sont rendues à Washington le jour de la prise d’assaut du Capitole américain, le 6 janvier 2021. Elles y rejoignaient des membres des groupes Canadian Frontline Nurses (CFN) et Global Frontline Nurses, selon l’Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario OIIO . Le groupe Canadian Frontline Nurses CFN a été créé pour donner du pouvoir aux travailleurs de la santé qui ne sont pas d'accord avec les mesures de confinement , selon sa page Facebook.

Déclarations diffamatoires

Les documents de la poursuite en diffamation ont été déposés devant un tribunal de Toronto le 13 décembre 2021 par le groupe Canadian Frontline Nurses CFN au nom de Mmes Pitter, Nagle et Choujounian, et désigne quatre défendeurs : l'Association des infirmières et infirmiers du Canada AIIC ,

le président de l'Association des infirmières et infirmiers du Canada AIIC , Tim Guest,

le chef de la direction de l'Association des infirmières et infirmiers du Canada AIIC , Michael Villeneuve, et

l'entreprise médiatique Together News Inc. (TNI) de la Colombie-Britannique, qui possède quatre journaux de petites villes dans la vallée de Comox.

La poursuite soutient que les déclarations diffamatoires à l'encontre des plaignantes ont été faites par chaque organisation séparément en septembre 2021, dans un contexte de manifestations anticonfinement qui visaient les hôpitaux du Canada.

L'article de l'Association des infirmières et infirmiers du Canada AIIC ne mentionnait pas les infirmières par leur nom. Or, la poursuite prétend que l'organisation a fait des déclarations diffamatoires au sujet de Mmes Pitter, Nagle et Choujounian sur son site web le 9 septembre 2021, dans un article d'opinion anonyme intitulé Enough is Enough : Professional Nurses Stand for Science-based Health Care [Assez, c’est assez : les infirmières professionnelles défendent les soins de santé basés sur la science, traduction libre].

L'article fait référence aux points de vue imprudents d'une poignée de personnes discréditées qui se présentent comme des infirmières , affirmant que ces points de vue sont alignés dans certains cas sur [ceux] des foules en colère qui mettent en danger la santé et la sécurité publiques .

L'article de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada AIIC qualifie également ceux qui manifestent devant des hôpitaux de foules hargneuses qui harcèlent, menacent et même agressent les travailleurs de la santé qui [circulent près de l’hôpital] pour sauver des vies .

L'action en justice indique que, bien que l'article de l'Association des infirmières et infirmiers du Canada AIIC ne fasse pas explicitement référence aux plaignantes par leur nom, il avait l'intention et pouvait être compris comme faisant référence à elles , affirmant que l'Association des infirmières et infirmiers du Canada AIIC savait ou aurait dû savoir que les déclarations étaient diffamatoires.

Selon la déclaration, l'article de l'Association des infirmières et infirmiers du Canada AIIC avait pour but et était compris comme signifiant que les plaignantes ne sont pas des infirmières , sont antiscience , mettent en danger la santé et la sécurité publiques et font partie d'une foule qui avait l'intention de causer des problèmes ou de la violence en harcelant et en menaçant les travailleurs de la santé .

Ridicule , haine et mépris

De plus, la poursuite prétend que Together News Inc. TNI a fait des déclarations diffamatoires dans un article d'opinion anonyme publié le 11 septembre 2021 intitulé Quack! Quack! These Pro-virus Nurses Have Dangerous Ideas [Coin-coin! Ces infirmières provirus ont des idées dangereuses, traduction libre].

L'article nomme explicitement Mmes Pitter, Nagle et Choujounian.

Dans les documents de cour, on affirme que l'article dépeint les trois infirmières comme disgraciées , hautement perturbées et instables et que les trois femmes ont été licenciées parce que leurs employeurs ne leur faisaient pas confiance .

L'action en justice prétend également que l'article de Together News Inc. TNI suggère que [Mme] Pitter était responsable de décès dus à la COVID dans des établissements de soins de longue durée et dépeint Mmes Nagle et Choujounian comme des participantes à l’assaut du Capitole du 6 janvier 2021.

L'action en justice indique que Mmes Pitter, Nagle et Choujounian ont été soumises au ridicule, à la haine et au mépris et ont été blessées dans leurs sentiments, leur caractère personnel et professionnel et leur réputation .

Les documents judiciaires indiquent également que les trois infirmières continuent de souffrir d'embarras et d'humiliation personnels et ont éprouvé une grande anxiété émotionnelle à la suite de la publication des deux articles.

Les plaignantes demandent 1 million de dollars de dommages et intérêts : 750 000 $ en dommages-intérêts généraux et 250 000 $ en dommages-intérêts punitifs.

CBC News a contacté l'Association des infirmières et infirmiers du Canada AIIC vendredi. Par l'intermédiaire d'un porte-parole, l'organisation a répondu par courriel qu'elle ne pouvait pas faire de commentaires parce qu'elle n'avait pas connaissance de cette action en justice et qu'elle n'en avait pas été notifiée.

Vendredi également, un porte-parole de Together News Inc. TNI a déclaré dans un courriel qu'il ne pouvait pas commenter l'affaire, car elle n'avait pas encore reçu les documents judiciaires.

Nous n'avons pas été notifiés, donc nous n'avons pas suffisamment de détails pour faire des commentaires à l'heure actuelle , peut-on lire dans le courriel.

CBC News a également parlé avec Alexander Boissonneau-Lehner, l'avocat des plaignantes, vendredi.

Comme l'affaire est devant les tribunaux, il serait inapproprié pour moi de faire des commentaires en ce moment , a-t-il déclaré.

Avec les informations de CBC News