Impossible d’établir l'immunité collective à l'aide de tests sérologiques

Chaque habitant du village a déboursé plus de 100 $ à la mi-décembre pour passer un test sérologique du laboratoire Ichor Blood Services de Calgary.

Les résultats des tests concluent que 885 des 991 des personnes non vaccinées ont des anticorps indiquant qu’elles ont été infectées par la COVID-19.

Selon le président-directeur général du laboratoire privé, Mike Kuzmickas, La crète est relativement protégée contre la COVID-19 : [les habitants] ont atteint l’immunité collective .

Quatre-vingt-neuf pour cent des personnes non vaccinées ont reçu un test positif à la protéine spicule, ce qui indique qu’elles ont été infectées et qu’elles ont développé une immunité cellulaire , ajoute le PDG qui n’a aucune formation ni expertise en épidémiologie.

Ingénieur mécanique de formation, il dit interpréter les données de son laboratoire du mieux qu’il peut.

Difficile de savoir si une 1re infection protège contre une 2e

Les experts en santé disent qu’il est difficile de savoir si l'immunité acquise lors d'une infection au coronavirus protège contre une réinfection.

Si l'on considère que l’immunité développée après une infection a les mêmes effets qu’une dose unique de vaccin, ces personnes [à La crète] sont toujours vulnérables à la maladie et à sa gravité , a déclaré la Dre Lynora Saxinger, spécialiste des maladies infectieuses à l'Université de l'Alberta.

La Dre Lynora Saxinger, spécialiste des maladies infectieuses à l'Université de l'Alberta, dit qu'une infection naturelle ne peut pas suffisamment protéger contre la contagiosité de l'Omicron. Photo : John Ulan/Ulan Photography

Elle ajoute qu’au début de la pandémie, les réinfections semblaient rares, mais aujourd’hui, elles sont très communes notamment en raison de l’Omicron.

Une infection ne protège pas aussi bien que deux doses de vaccin, et maintenant nous avons besoin de trois doses pour nous protéger contre ce variant , dit-elle.

Par ailleurs, plusieurs experts en santé affirment que la force de l’immunité acquise par l’infection naturelle s’affaiblit après trois mois.

Le seuil d’immunité encore inconnu

Les tests sérologiques utilisés par le laboratoire Ichor Blood Services proviennent de la Mayo Clinic. Ses dirigeants soulignent que ces tests ne devraient être utilisés que pour déterminer si une personne a développé des anticorps.

Le test mesure les anticorps sur une échelle de zéro à 250 unités par millilitre. Des 991 personnes non vaccinées testées, 36 % avaient des niveaux d'anticorps de 250 ou plus, 53 % avaient des niveaux de 1 à 250 et 11 % n'avaient pas d'anticorps.

Selon Pfizer, une troisième dose de vaccin multiplie par 25 les anticorps neutralisants contre le variant Omicronpar rapport à deux doses. Photo : afp via getty images / JAVIER TORRES

Aucun seuil d’immunité collective n'a été officiellement reconnu pour indiquer qu’une personne est protégée contre une réinfection ou la maladie, a déclaré la porte-parole de Mayo Clinic , Sarah Ferguson dans un courriel.

La Dre Lynora Saxinger, de son côté, ne voit pas qu'elle information les résultats des tests sérologiques des habitants de La crète peuvent donner au sujet de leur immunité naturelle, car les données sont quantitatives et ne permettent pas d’indiquer combien il faut d’anticorps pour être protégé contre une réinfection .

Le président-directeur général d’Ichor Blood Services, Mike Kuzmickas, dit que son laboratoire n’a pas déterminé le niveau d’anticorps nécessaire pour prévenir une réinfection à la COVID-19.

Avec des informations de Paige Parsons