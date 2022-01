Netflix renouvelle Emily in Paris pour deux saisons supplémentaires

La série Emily in Paris, dont la deuxième saison a été lancée en décembre sur Netflix, sera de retour pour une troisième et une quatrième saison, selon ce qu'a annoncé le géant de la diffusion en continu lundi.

Bien qu’elle ait été la cible de critiques pour sa représentation jugée fort stéréotypée de Paris et de la population française en général, la série de Netflix réalisée par Darren Star connaît une immense popularité.

À peine trois semaines après son arrivée sur la plateforme, la deuxième saison s’inscrit parmi les 10 séries les plus regardées de l’année sur Netflix dans 94 pays, selon le Hollywood Reporter, avec 107,6 millions d’heures visionnées dans les cinq premiers jours de sa parution. La première saison avait d’ailleurs été la comédie la plus vue de 2020 sur Netflix, en plus d’être sélectionnée aux prix Emmy.

Une série critiquée

La première saison d’Emily in Paris avait été fustigée par une bonne partie de la critique française, agacée de voir la population parisienne représentée de façon stéréotypée.

J’ai été surprise que les gens puissent être offensés par quoi que ce soit dans la série , a affirmé son actrice principale, Lily Collins, en entrevue avec le Hollywood Reporter en août dernier.

C’est une comédie romantique légère. Je n’arrêtais pas de me dire : "Personne ne peut être aussi susceptible.” Nous nous moquons de certains clichés, mais ce sont des clichés dont tout le monde a été la cible à un moment ou un autre, que ce soit du point de vue américain ou du point de vue français.

Lily Collins reprendra le rôle d’Emily, une Américaine ambitieuse en exil à Paris pour le travail, pour la troisième et la quatrième saison de la série, dont les dates de sortie n’ont pas encore été annoncées.