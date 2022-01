La belle-mère de la fillette de Granby porte sa condamnation et sa peine en appel

La belle-mère de la fillette de Granby porte en appel sa condamnation et sa peine de prison à vie. Les documents de cour devraient être déposés au greffe de la Cour d’appel dans les prochaines heures.

En décembre, la femme de 38 ans a été reconnue coupable, par un jury, de la séquestration et du meurtre non prémédité de l’enfant de sept ans. Elle a par la suite écopé d'une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 13 ans. L'accusée avait 30 jours pour porter la décision en appel et elle s'est rendue à la limite du délai.

La demande d’appel s’appuie sur de nombreux points de droit.

La défense demande donc l’arrêt des procédures ou la tenue d’un nouveau procès.

Le père de la victime a quant à lui plaidé coupable à une accusation de séquestration et passera les quatre prochaines années derrière les barreaux.

La mort de l'enfant avait choqué la province, allant jusqu'à remettre en question l'ensemble du système de protection de la jeunesse.

Le gouvernement Legault avait créé une commission pour analyser le régime de protection de l'enfance, présidée par Régine Laurent.

Une enquête du coroner, qui sera présidée par Me Géhane Kamel, doit également avoir lieu à une date qui reste à déterminer.

Plus de détails à venir

Avec les informations de Jonathan Roberge et de La Presse canadienne