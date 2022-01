COVID-19 : un nombre d’hospitalisations élevé à Ottawa et en Outaouais

Selon les plus récentes mises à jour des autorités sanitaires à Ottawa et en Outaouais, le nombre d’hospitalisations liées à la COVID-19 demeure élevé.

Selon la plus récente mise à jour de Santé publique Ottawa (SPO) , 64 personnes infectées sont hospitalisées dans la capitale fédérale, dont cinq aux soins intensifs.

Le nombre d’éclosions en cours dans un établissement de soins de la santé est désormais de 99 en raison de six nouvelles flambées.

Santé publique Ottawa SPO recense, lundi, 526 nouvelles infections à la COVID-19 et un décès supplémentaire.

Le nombre de cas répertoriés depuis le début de la pandémie s’élève maintenant à 50 309. De ce nombre, 8217 sont présentement actifs.

Le bilan des décès liés à la maladie est désormais de 637 morts.

Quarante-cinq hospitalisations dans l'est ontarien

Le Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO) rapporte, lundi, 45 hospitalisations dont trois aux soins intensifs.

On fait par ailleurs état de 3211 cas actifs dans la région sociosanitaire, une hausse d'un peu plus de 400 cas depuis la mise à jour antérieure, vendredi dernier.

Selon les données officielles, 575 nouveaux de cas de COVID-19 ont été recensés, toujours depuis vendredi dernier.

Aucun nouveau décès lié à la COVID-19 n'a été constaté. Le bilan reste donc stable avec 135 morts survenues depuis le début de la pandémie.

À l’échelle de la province, l’Ontario compte 438 patients aux soins intensifs, lundi.

Les hospitalisations en hausse en Outaouais

En Outaouais, la santé publique provinciale compte 77 hospitalisations, dont deux aux soins intensifs.

Depuis vendredi, l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) rapporte 2159 nouveaux cas de COVID-19.

Depuis le début de la pandémie, 29 649 infections ont été recensées par les autorités publiques dans la région.

Le nombre de décès reste toutefois stable depuis une semaine. Au total, 224 personnes ont perdu la vie des conséquences de la COVID en Outaouais.

Au niveau provincial, Québec rapporte 118 hospitalisations de plus, ce lundi, et 26 décès supplémentaires.

Trois Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD de l’Outaouais en zone rouge

Trois centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) de l’Outaouais sont durement touchés par la maladie, et se trouvent en zone rouge, ce qui veut dire que plus de 25 % des résidents sont infectés par la COVID-19.

La Pietà, dans le secteur Hull, à Gatineau, compte 47 cas actifs sur ses 156 lits. La maladie n’a fait aucun décès depuis le début de cette éclosion.

À La Pêche, le Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD des Collines compte une nouvelle infection, ce qui porte à 10 le nombre de cas actifs, sur un total de 32 lits. Une personne est décédée depuis le début de l’éclosion.

Finalement de Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD d’Aylmer est le plus touché, avec 45 % de ses résidents atteints. Six cas supplémentaires portent à 34 le nombre de cas actifs. Cinq résidents de l’établissement, qui compte 75 lits, sont décédés des suites de la maladie.

Quatre résidences pour aînés (RPA) de l'Outaouais se trouvent aussi en zone rouge.