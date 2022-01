Annulation de 100 secondes avant minuit, qui sera déclinée en captation et en film

C’est crève-cœur, mais il sera impossible de reprendre le spectacle plus tard, a déclaré par communiqué la metteuse en scène et créatrice de la pièce, Michelle Parent. Le spectacle reposait sur la participation de sept performeurs et performeuses, dont certains d’entre eux ne sont pas des acteurs. Leurs emplois du temps ne fonctionnent plus.

100 secondes avant minuit devait évoquer l’impuissance devant les crises engendrées par les changements climatiques. Cette œuvre était censée constituer la deuxième portion d’une trilogie sur le thème de l’effondrement du vivant entamée avec Comment épouser un milliardaire. Une pièce créée en 2020 qui a été reportée à deux reprises en raison de la pandémie.

Ce qui est un peu fou, c’est que 100 secondes avant minuit aborde l’impuissance devant les crises et que son annulation arrive à la suite de notre impuissance à gérer la crise actuelle, a ajouté Michelle Parent. [C’]était avant tout un spectacle sur l’actualité. Fin janvier, l’horloge de l’apocalypse ne sera peut-être plus à 100 secondes avant minuit, ce qui rendrait le spectacle rapidement désuet.

Une captation et un documentaire

100 secondes avant minuit fera donc l’objet d’une captation et d’un documentaire au cours des prochaines semaines, selon le communiqué.

Le film visera à documenter l’ultime tentative de se rendre au bout du processus de création de 100 secondes avant minuit malgré l’arrivée du variant Omicron et la réalité vécue par les artistes pendant la pandémie.

La dernière de la trilogie sur l'effondrement du vivant est en cours de préparation par Pirata Théâtre, la compagnie de Michelle Parent. Elle devait être présentée au cours de la saison prochaine au Théâtre Aux Écuries.