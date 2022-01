Une nouvelle école primaire pour la communauté de La Loche

Elle est censée remplacer l’École Ducharme et sera bâtie à côté de l’école secondaire Dene.

Cette école souligne l'engagement de notre gouvernement envers le Nord et profitera à la communauté de La Loche en lui fournissant un environnement d'apprentissage moderne, sécuritaire et inclusif pour les élèves et le personnel pour les générations à venir , déclare le ministre de l’Éducation Dustin Duncan.

La nouvelle école pourra accueillir 475 élèves de la prématernelle jusqu’à la sixième année. Les travaux doivent commencer l'été prochain et la première rentrée scolaire doit se faire en septembre 2024.

Le président du conseil d’administration de la Division scolaire Northern Lights, Morris Cook, cette école va permettre d’aider à construire l’avenir éducatif, donner de l’espoir et de la stabilité à notre communauté , a-t-il soutenu.

Il rappelle que la construction de cette nouvelle école témoigne de la croissance de la communauté de La Loche.