COVID-19 : 81 hospitalisations de plus au Manitoba depuis vendredi

Le nombre d'hospitalisations liées à la COVID-19 atteint son plus haut sommet depuis le pic de la deuxième vague de la pandémie de la fin décembre 2020.

Au cours de la semaine du 31 décembre au 6 janvier, le nombre de personnes hospitalisées a augmenté de 201 patients, soit 51 % par rapport à la semaine précédente, selon un communiqué de presse de la province.

Avant la pandémie, le Manitoba disposait d’une capacité de base de 72 lits aux soins intensifs. Or, à minuit dans la nuit de dimanche à lundi, 93 personnes, toutes maladies confondues, se trouvaient aux soins intensifs.

Depuis vendredi, le Manitoba a enregistré 19 décès liés à la COVID-19, ce qui porte à 1427 le nombre total de victimes de la maladie dans la province.

De ces décès, 10 sont de Winnipeg, 6 de la région sanitaire de Santé sud, 2 sont dans la région d'Entre-les-lacs et de l'Est et 1 dans Prairie Mountain.

Le Manitoba signale aussi 2383 nouveaux cas de COVID-19 lundi. Cependant, ce chiffre est une sous-évaluation du nombre réel de cas dans la province parce que les nombreuses personnes qui reçoivent un résultat positif à un test de dépistage rapide et celles qui sont asymptomatiques ne sont pas prises en compte dans les données provinciales.

Dans la majorité des cas, les résultats de tests rapides n’ont pas à être confirmés par un test test d'amplification en chaîne par polymérase PCR .

Le médecin hygiéniste en chef adjoint de la province, Jazz Atwal, a indiqué que le nombre réel d’infections pourrait être de 8 à 10 fois plus élevé que le chiffre fourni par la province.

Le taux de positivité des tests sur cinq jours est désormais de 49 % au Manitoba. Cependant, depuis que la province effectue un tri des personnes qui peuvent obtenir un test de dépistage test d'amplification en chaîne par polymérase PCR , ce chiffre n’est plus comparable au taux de positivité avant cette mesure.

Il est donc normal que le taux de positivité soit plus élevé, a expliqué le médecin hygiéniste en chef du Manitoba, Brent Roussin, lors d’une conférence de presse en décembre.

Par ailleurs, la province a annoncé dans un communiqué que son retard dans l'analyse des tests de dépistage de la COVID-19 est maintenant résorbé.

Faits saillants lundi : 31 618 cas actifs

68 888 personnes guéries à ce jour

378 personnes à l’hôpital, dont 39 aux soins intensifs

Le nombre de décès attribuables à la COVID-19 est maintenant de 1427

Les nouvelles infections portent à 101 933 le total de cas décelés dans la province depuis le début de la pandémie.

Nouvelles infections par région sanitaire lundi : Winnipeg : 1484

Prairie Mountain : 271

Santé Sud : 318

Entre-les-Lacs et de l’Est : 160

Nord : 150

Depuis le début du mois de février 2020, 1 325 149 tests de dépistage de la COVID-19 ont été effectués, dont 4397 dimanche.

Des éclosions en cours

La province annonce qu'il y a des éclosions de COVID-19 dans plusieurs hôpitaux du Manitoba.