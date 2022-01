Les victimes d’actes criminels veulent être mieux indemnisées

Les changements touchent notamment à la façon dont le gouvernement provincial répartit l'argent du fonds pour les victimes d'actes criminels et de la sécurité publique.

Selon Debra Tomlinson, présidente-directrice générale PDG de l’Association des services aux victimes d'agressions sexuelles de l'Alberta (AASAS), ces changements pourraient aussi entraîner des coûts plus élevés à long terme pour le système de santé, les services sociaux et les services correctionnels.

« [Le programme] n'est vraiment pas adéquat pour répondre aux besoins des survivants d'agressions sexuelles. » — Une citation de Debra Tomlinson, PDG de l’Association des services aux victimes d'agressions sexuelles de l'Alberta

Auparavant, les demandeurs de prestations disposaient de deux ans à compter de la date du crime pour faire une demande. Ce délai est désormais réduit à 45 jours.

Dawn Aitken, qui a été agressée par un homme il y a huit ans, est perplexe face aux changements.

Il lui a fallu des années et un autre incident violent avant de consulter un psychologue. Elle a fait une demande de prestation juste avant l'ancien délai de deux ans.

Selon elle, il est ridicule de s'attendre à ce que les victimes déposent une demande en six semaines. Je ne me vois pas avoir été dans un état d'esprit permettant de remplir des documents [...] Ou peut-être même pour discuter de ce qui s'est passé , dit-elle.

Elle a reçu un montant compensatoire de 10 000 $, ce qui l'a aidée à payer ses frais et lui a donné un sentiment de justice.

Dans un courriel envoyé vendredi, la porte-parole du ministère de la Justice, Katherine Thompson, indique que les victimes disaient que cela prenait trop de temps avant d'obtenir les prestations.

Elle n'a pas précisé pourquoi il existe désormais une limite de 45 jours pour faire une demande, mais indique que les victimes peuvent demander une exemption.

Limite de 1000 $

Une limite de 1000 $ sur les remboursements pour l’aide psychologique est également en place.

D'après Mary Jane James, directrice générale du Centre d’agression sexuelle d’Edmonton et Debra Tomlinson, ce montant est loin d'être suffisant pour couvrir la quantité de traitement dont la plupart des victimes ont besoin. La plupart des psychologues qualifiés facturent environ 200 $ de l'heure.

Mary Jane James, directrice générale du Centre d'agression sexuelle d'Edmonton, estime que la limite de 1000 $ sur les remboursements pour l’aide psychologique est loin d'être suffisante pour la plupart des victimes. Photo : Fournie par le Centre d'agression sexuelle d'Edmonton

Une femme, dont Canadian Broadcasting Corporation CBC /Radio-Canada ne peut divulguer l’identité, affirme que lorsque sa fille avait 16 ans, elle et son amie ont été agressées sexuellement par un homme travaillant dans un restaurant.

Les parents ont payé des dizaines de milliers de dollars de thérapie pour aider la jeune femme, maintenant âgée de 20 ans, à faire face à l'attaque.

La victime et ses parents ont manqué l'école et le travail, perdant ainsi des revenus pour rencontrer les enquêteurs de la police et se rendre au tribunal en plus de payer l'essence et le stationnement.

Lorsque la mère a fait une demande d'indemnisation auprès du fonds, elle lui a été refusée et avertit que le fonds était en train de changer.

C'est affreux dit-elle. C'est traumatisant de nouveau.

Utilisation du fonds

Le 31 mars 2021, il y avait 63,6 millions de dollars dans le fonds des victimes d'actes criminels et de la sécurité publique de l'Alberta.

Ce montant provient des surcharges payées par les contrevenants lorsqu'ils sont condamnés à une amende par le tribunal. Il ne s'agit pas de recettes fiscales.

D'après le vérificateur de l'Alberta, les objectifs du gouvernement étaient flous pendant des années à propos de ce fonds.

En 2020, l'Assemblée législative a adopté une loi visant à élargir les utilisations possibles du fonds. En plus des prestations aux victimes et des subventions aux organismes d'aide, le gouvernement utilise maintenant le fonds pour payer les tribunaux de traitement de la dépendance, les initiatives de maintien de l'ordre et l'embauche de plus de procureurs de la Couronne.

Des changements qui, une fois de plus, laisseront les victimes lésées selon les défenseurs des droits des victimes.

Le gouvernement a également fait passer de 15 % à 20 % un montant supplémentaire au profit des victimes pour augmenter les recettes. Toutefois, cela n’a pas fonctionné et il manquait 22 millions de dollars au fonds pour atteindre son objectif en 2020-21.

Bien que le gouvernement ait augmenté le montant des dépenses du fonds l'année dernière, le montant alloué aux prestations aux victimes a chuté de 28 % par rapport à l'année précédente, et les dépenses de subventions ont diminué de 21 %.

Plus de 40 % du fonds a été consacré à des initiatives de sécurité publique, et non à des victimes.

Rapport attendu

Les lacunes dans les services ont également incité le gouvernement à mener des consultations sur une nouvelle façon d'indemniser les victimes.

Deux députés du Parti conservateur uni de l’Alberta ont été chargés de diriger un groupe de travail à la fin de 2020, et le gouvernement avait prévu d'introduire un nouveau programme l'année dernière.

Selon Katherine Thompson, des informations sur le nouveau modèle devraient être publiées au début de l'année.

Janis Irwin, députée néo-démocrate et défenseure des femmes et des lesbienne, gai, bisexuel, transgenre LGBT +, estime que le gouvernement doit lever les limites strictes imposées au programme et publier le rapport du groupe de travail.

« Comment pouvez-vous dire que vous soutenez les femmes et que vous les défendez alors que vous faites de telles coupes? » — Une citation de Janis Irwin, députée néo-démocrate et défenseure des femmes et des LGBTQ2S+

Les changements ont des effets punitifs sur les survivants qui souffrent déjà, dit-elle.

Avec les informations de Janet French