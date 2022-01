Un tribunal du Manitoba adopte une présomption en faveur de la vaccination des enfants

La présomption s’applique lorsqu’un parent souhaite faire vacciner un enfant et que l’autre parent s’y oppose, et que le litige est présenté en audience contestée, indique la directive signée par le juge en chef de la Cour, Glenn Joyal.

La pandémie de COVID-19 continue d’évoluer de manière incertaine et potentiellement dangereuse. En réponse, les autorités de santé publique ont maintenant recommandé que les enfants admissibles reçoivent les vaccins disponibles dès que possible , écrit-il.

En fonction des recommandations des autorités de santé publique, une présomption (qui peut être réfutée par des preuves) sera applicable à la question de la décision parentale selon laquelle, à la lumière des dangers posés par la pandémie de COVID-19, les vaccinations recommandées sont dans l’intérêt supérieur de l’enfant , poursuit le juge.

En gros, si un parent ne veut pas faire vacciner un enfant et que l’autre parent le souhaite, c’est au parent qui s’oppose à la vaccination que revient le fardeau de prouver que c’est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

Pour l’avocate qui pratique le droit de la famille avec la firme Taylor McCaffrey LLP, Robynne Kazina, cette mesure apporte une clarté sur cet enjeu et est la bienvenue dans la profession.

Je crois que je peux parler pour la plupart des avocats de droit de la famille en disant que nous sommes vraiment soulagés d’avoir une chose vers laquelle diriger les clients, lorsque les parents ne peuvent pas se décider sur la vaccination de leur enfant , affirme-t-elle.

La plupart des avocats de droit de la famille ont vu un déferlement de cas où les parents ne peuvent pas s’entendre, et malheureusement [les tribunaux aussi] , poursuit l’avocate.

Elle croit que cette directive pourrait réduire le nombre d’affaires concernant la vaccination des enfants contre la COVID-19 qui se trouvent devant le tribunal, évitant à des parents l’angoisse et d’éventuels frais d’avocats, liés à un tel litige.

L'avocate spécialisée en droit de la famille, Robynne Kazina Photo : Radio-Canada / Justin Fraser

Une autre avocate de Winnipeg qui pratique le droit de la famille, Natalie Roberts du cabinet Pitblado Law, dit pour sa part ne pas avoir vu d’afflux d’affaires liées à la vaccination des enfants.

Cependant, elle reconnaît elle aussi que cette directive fournit un message très clair aux parents et aux avocats, et que ce message est appuyé par des décisions récentes de tribunaux.

Je n’étais pas vraiment surprise parce qu’il y a de la jurisprudence qui est venue de la Saskatchewan et de l’Ontario […] au sujet de vaccins pour les enfants, et surtout aussi avec ce que la santé publique annonce au sujet du vaccin pour les enfants , explique-t-elle.

Dans la jurisprudence que moi j’avais lue, la Cour avait déterminé que c’était dans l'intérêt supérieur de l’enfant de recevoir ce vaccin contre la COVID-19 , ajoute Mme Roberts.

Usage inhabituel d’une directive de pratique

Les directives de pratique servent habituellement à apporter des changements procéduraux au fonctionnement du tribunal.

Natalie Roberts reconnaît qu’il est inhabituel qu’une directive traite d’une question de fond. Cependant, dit-elle, c’est inhabituel d’être dans cette pandémie et je pense que tout le monde et les cours aussi doivent s’adapter et doivent faire des ajustements .

De plus, poursuit l’avocate, les tribunaux doivent être expéditifs lorsque l'intérêt supérieur de l’enfant est en jeu.

Natalie Roberts est une avocate en droit de la famille à Winnipeg Photo : Pitblado LLP

Robynne Kazina abonde dans le même sens. Elle croit qu’une directive de pratique était la manière la plus rapide et la plus efficace pour le tribunal de communiquer cette information.

Nous sommes dans une période inhabituelle et je crois que beaucoup de choses sans précédent se passent à la lumière de la COVID-19 , fait-elle valoir. Mme Kazina note par ailleurs qu’il existe des directives de pratique qui concernent davantage le fond dans le domaine du droit de la protection de l’enfant.

Une opportunité

La professeure à la Faculté de droit de l’Université du Manitoba, Lorna Turnbull, inscrit la directive de pratique concernant la vaccination dans les efforts de la province pour moderniser le droit de la famille.

Elle siège à la table de collaboration du Manitoba qui porte sur cet enjeu. L’un des buts de la modernisation est de réduire la fréquence de l’engagement de tribunaux dans les litiges familiaux.

Si elle a été surprise, dans un premier temps, par cette mesure, Lorna Turnbull y voit une volonté d’harmoniser le fonctionnement du tribunal avec la loi.

J’étais surprise, mais quand j’ai pris un moment pour réfléchir, je me suis dit que ça répond à une situation qu’on voit souvent au temps des fêtes, c’est qu’il y a une hausse de litiges dans les familles au sujet du temps que les enfants vont passer avec chaque parent , indique-t-elle.

Ce que dit le tribunal, poursuit la professeure Turnbull, c’est que la Cour du banc de la Reine n’est pas un forum pour avoir un débat politique sur la question, parce que la question a déjà été tranchée par la Cour [et dans la loi] .

L’assistante du juge en chef de la Cour du banc de la Reine, Glenn Joyal, n’a pas donné suite à une demande d’entrevue de Radio-Canada.