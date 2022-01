COVID-19 : difficile de connaître le portrait de la situation au Nouveau-Brunswick

Le nombre de cas de COVID-19 rapportés au Nouveau-Brunswick depuis quelques jours est loin de refléter la réalité. Les limites imposées aux tests de dépistage et les retards à communiquer les résultats positifs aux tests rapides faussent la réalité, déplorent les partis d’opposition à Fredericton.

Le député d’Edmundston-Madawaska Centre Jean-Claude D'Amours a été étonné de constater au cours de la fin de semaine que plusieurs citoyens se réjouissaient de l’amélioration de la situation de la COVID-19.

Je me suis aperçu que les chiffres que la province dévoilait faisaient en sorte que les gens se disaient : "mon Dieu, la situation s’améliore! Ça n'a pas de bon sens comment ça va mieux." Mais la réalité ce n’est pas ça , raconte M. d’Amours.

Le Nouveau-Brunswick a annoncé 421 cas positifs samedi et 201 cas positifs dimanche, des chiffres beaucoup moins importants que ceux annoncés au cours de la semaine précédente pendant laquelle 798 cas quotidiens ont été déclarés en moyenne.

Depuis le 5 janvier, les tests test d'amplification en chaîne par polymérase PCR sont réservés aux personnes vulnérables et aux travailleurs de la santé ou des milieux de vie communautaires.

La santé publique demande aux autres personnes de faire des tests de dépistage rapide, qu'il est possible d'obtenir en faisant une demande en présence de symtômes. Un résultat positif doit être signalé à la province par le biais de son site web  (Nouvelle fenêtre) . Mais pour le moment, la compilation de ces données n’est pas encore communiquée à la population. Un porte-parole du ministère de la Santé a assuré que ces données seront publiées plus tard cette semaine .

Plus d'information, plus rapidement

Jean-Claude D’Amours, qui est aussi porte-parole de l’opposition officielle en matière de santé, craint que ce délai ait un impact important sur la propagation de la maladie.

Le député libéral Jean-Claude D'Amours, presse la province à mieux communiquer l'ampleur de la situation. Photo : Radio-Canada

Après 22 mois de pandémie, c’est quand même incroyable que le gouvernement n'ait pas été capable d’arrimer en même temps que ses changements les informations véhiculées à la population.

« On perd beaucoup d'informations [...] Actuellement c’est important d’avoir le portrait le plus complet possible. » — Une citation de Jean-Claude D'Amour, député d’Edmundston-Madawaska Centre et porte-parole de l’opposition officielle en matière de santé

Le chef du Parti vert David Coon abonde dans le même sens.

Maintenant les résultats sont vides de sens. Maintenant c’est impossible de saisir la gravité de la situation , pense-t-il.

M. Coon voudrait également que la province partage le taux de positivité des tests test d'amplification en chaîne par polymérase PCR réalisés, comme c’est le cas dans d’autres provinces. Ce taux permettrait de mieux connaître la gravité de la situation dans certaines régions, estime-t-il.

Quel est le plan du gouvernement demande Melanson

De son côté, le chef libéral Roger Melanson exhorte le premier ministre Blaine Higgs à faire connaître son plan pour affronter la crise qui guette le système de santé en raison de l’augmentation des cas de COVID-19.

Le chef de l'opposition libérale Roger Melanson demande au gouvernement de mieux communiquer comment il compte affronter le variant Omicron. Photo : Radio-Canada

Les gens sont confus, une journée il y a une nouvelle ligne directive, le lendemain il n’y a plus d'accès aux tests. Mais les Néo-Brunswickois ne savent pas si les cas augmentent et de combien. Mais les cas augmentent et le gouvernement doit expliquer s’il est prêt au cours des quatre à huit prochaines semaines à gérer l’augmentation des cas , déclare Roger Melanson.

Ce dernier calcule que la province, si elle suit son plan hivernal, est sur le point de basculer en phase trois, la plus restrictive.

Dimanche, 69 personnes atteintes de la COVID-19 étaient hospitalisées dont 17 à l'unité de soins intensifs.

Il souhaite aussi que la province indique si elle sollicitera l’aide du gouvernement fédéral. D’autres provinces ont demandé l’aide de l’armée pour accélérer leur campagne de vaccination, dont le Québec et la Nouvelle-Écosse.

Au Nouveau-Brunswick, les adultes de 18 ans et plus peuvent désormais prendre rendez-vous pour obtenir une dose de rappel si cinq mois se sont écoulés depuis leur seconde dose.

Avec les informations de l'émission La matinale d'ICI Acadie