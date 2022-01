Avertissement de froid extrême des deux côtés de la rivière des Outaouais

Environnement Canada met en garde les résidents d’Ottawa et de Gatineau. De lundi soir à mardi matin, le froid extrême fera baisser la température de - 25 à - 32 degrés Celsius, avec un refroidissement éolien extrême de près de - 35.

Cela concerne Gatineau, mais aussi, du côté ontarien, Merrickville-Wolford-Kemptville, Brockville-Prescott, Cornwall-Morrisburg, Prescott et Russell, Renfrew-Arnprior-Calabogie, Smiths Falls-Perth-comté de Lanark Est et la Ville d'Ottawa.

Ce froid s’explique par l'effet conjoint d'une masse d'air arctique, d'un froid cinglant et de vents légers, explique Environnement Canada, qui prévient que cela donnera un refroidissement éolien extrêmement élevé sur les régions à compter de vers minuit .

Il s'agit de l'air le plus froid de la saison jusqu'à présent. Le refroidissement éolien s'atténuera mardi matin après le lever du soleil , précise-t-on.

Il est donc recommandé de surveiller l’apparition de symptômes associés au froid comme l’essoufflement, la douleur thoracique, les douleur et faiblesse musculaires, l’engourdissement et le changement de couleur des doigts et des orteils.

Des engelures peuvent se développer en quelques minutes sur la peau exposée au refroidissement éolien, prévient Environnement Canada. L'organisme gouvernemental invite les résidents à s’habiller chaudement et à porter plusieurs couches de vêtements - afin de pouvoir en retirer au besoin - ainsi qu'à avoir une couche extérieure résistante au vent.

Les risques sont plus grands pour les jeunes enfants, les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies chroniques et celles qui travaillent ou font de l’exercice à l’extérieur.

Un avertissement de froid extrême est émis lorsque le refroidissement éolien ou les températures très froides présentent un danger élevé pour la santé, indique Environnement Canada.

La dernière fois que la température a atteint -25° C à Ottawa était le 14 février 2020. Le thermomètre a toutefois frôlé les -24° C, samedi dernier. Le record de froid de la ville pour un 11 janvier, selon les données disponibles jusqu'en 1872, est de -30° C, ce qui s'est produit en 1893 et en 1981.

En raison de l'avertissement de froid extrême, Mont Cascades a d'ores et déjà annoncé que la station de ski sera fermée pour toute la journée de mardi.