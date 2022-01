Guantanamo, vingt ans plus tard

Le 11 janvier 2002, les premiers prisonniers arrivaient à la base américaine de Guantanamo. Dénoncé par les organisations de défense des droits de la personne comme un symbole des excès de la guerre contre le terrorisme, « le camp de la honte » est toujours là, vingt ans plus tard.

Combien de personnes sont encore détenues à Guantanamo?

Des 780 hommes et adolescents incarcérés à Guantanamo depuis 2002, il n’en reste actuellement plus que 39.

Parmi eux, 13, qui n’ont jamais été accusés d’aucun crime, peuvent être libérés, a estimé la Commission de révision des détentions, qui se penche régulièrement sur les cas des détenus. Mais encore faut-il négocier des ententes avec leur pays d’origine ou avec un autre prêt à les accueillir.

Une dizaine d’autres sont inculpés ou sont susceptibles d'être jugés par un tribunal militaire, dont le Pakistanais Khalid Cheikh Mohammed, cerveau présumé des attentats du 11 Septembre, et d’autres hauts gradés d’Al-Qaïda.

Deux détenus ont été condamnés et purgent actuellement leur peine.

Enfin, une quinzaine de prisonniers n’ont fait l’objet d’aucune accusation formelle, mais les Américains les estiment trop dangereux pour pouvoir les relâcher.

Après les attentats du 11 Septembre, l’administration de George W. Bush a décidé d'incarcérer les prisonniers capturés en Afghanistan ou ailleurs dans le monde dans la base militaire américaine de Guantanamo, à Cuba. Puisqu’ils ne sont pas sur le territoire américain, les prisonniers ne disposent pas du droit que leur accorderait la Constitution des États-Unis à un procès juste et équitable. Les organisations de défense des droits de la personne dénoncent le fait qu'ils soient enfermés indéfiniment sans qu’aucun chef d'accusation ne soit porté contre eux.

Pourquoi est-ce si difficile de fermer Guantanamo?

Le président Barack Obama, qui a succédé à George Bush en 2009, a affirmé haut et fort son intention de fermer la prison qui, selon lui, sape la sécurité nationale américaine et entache l’image des États-Unis dans le monde. Or, il s’est heurté à plusieurs obstacles.

675 prisonniers ont été détenus à Guantanamo au plus fort de la « guerre contre la terreur ». Photo : Reuters

En incarcérant des détenus à Guantanamo sans leur offrir de garanties judiciaires d’aucune sorte et en leur donnant un statut qu’ils ont inventé, celui de combattants illégaux, les Américains ont créé une zone de non-droit , explique Julia Grignon, professeure agrégée et codirectrice de la Clinique de droit international pénal et humanitaire à la Faculté de droit de l’Université Laval.

« Quand on décide de ne pas tenir compte du droit et qu’on veut ensuite se remettre dans une situation conforme au droit, c'est très compliqué. » — Une citation de Julia Grignon, professeure agrégée à la Faculté de droit de l’Université Laval

M. Obama avait deux possibilités, explique Mme Grignon : expulser les prisonniers vers leur pays d’origine ou les juger aux États-Unis. Mais les deux options étaient compliquées.

En effet, le droit international interdit de retourner des détenus dans des pays peu respectueux des droits de la personne où ils pourraient endurer des persécutions, comme l'Arabie saoudite ou la Syrie. Si Obama voulait se conformer au droit, il ne pouvait pas les renvoyer dans leur propre pays , précise Julia Grignon.

L’autre solution, soit d'admettre ces personnes sur le territoire américain pour qu’elles y subissent un procès équitable, était inacceptable aux yeux d’un grand nombre d’Américains, encore sous le choc du 11 Septembre. Le Congrès y est fondamentalement hostile et a voté en 2010 une loi interdisant que des fonds fédéraux soient dépensés pour transférer des prisonniers de Guantanamo aux États-Unis.

Le président Obama a donc plutôt poursuivi les accords bilatéraux avec certains pays pour qu’ils accueillent ces prisonniers. Quelque 59 États ont accepté et 197 détenus ont ainsi été rapatriés ou transférés entre 2009 et 2016.

Que disent les partisans de Guantanamo?

Pour eux, il est hors de question de fermer la prison.

Si nous libérons ces détenus [...] ils deviendront des rockstars dans le monde islamiste extrémiste, constituant une menace encore plus grande pour l'Amérique et le monde , a ainsi écrit sur Twitter le représentant de la Floride Mike Waltz.

Avec huit autres représentants, d’ex-combattants comme lui, M. Waltz a signé une lettre adressée au nouveau secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, qui avait indiqué lors de sa confirmation, en janvier 2021, qu’il était temps de mettre fin à Guantanamo.

L'ancien général Lloyd Austin devant le Sénat américain lors de sa confirmation à titre de secrétaire à la Défense. Photo : Associated Press / Jim Lo Scalzo

Les opposants à la fermeture craignent que, si les détenus sont envoyés dans des prisons américaines, ils contestent leur emprisonnement et soient éventuellement libérés.

« Il n'y a aucune raison acceptable d'amener des terroristes dans notre patrie et de risquer leur libération en raison d'une technicité juridique. » — Une citation de Extrait de la lettre adressée à Lloyd Austin

D’autres opposants à la fermeture soulignent, en se basant sur des rapports du Congrès, qu’un certain nombre de prisonniers libérés dans des pays tiers ont ensuite rejoint les rangs de groupes terroristes.

L’ex-président Donald Trump était un partisan de Guantanamo, qu’il souhaitait maintenir ouvert. Sous son mandat, un détenu a tout de même été transféré en Arabie saoudite pour y purger sa peine.

Quelle est la position du président Biden?

La porte-parole de la Maison-Blanche a affirmé en février 2021 que Joe Biden souhaitait fermer Guantanamo avant la fin de son mandat. Photo : Getty Images / Ian Forsyth

Il est très prudent, estime Julien Tourreille, chercheur à l'Observatoire sur les États-Unis de la Chaire Raoul-Dandurand de l’Université du Québec à Montréal. Alors que Barack Obama a affirmé à répétition sa volonté de fermer la prison, Joe Biden ne s'est pas exprimé publiquement sur le sujet. Son approche est de rester sous le radar , croit le chercheur.

« Joe Biden ne veut certainement pas s'engager dans une bataille politique perdue d'avance. Il n'y a pas assez de capital politique dans son administration pour se lancer dans de grandes promesses de fermer Guantanamo. » — Une citation de Julien Tourreille, chercheur à la Chaire Raoul-Dandurand de l’UQAM

Le plus probable est donc qu’il poursuive la politique de trouver des ententes avec des pays tiers pour accueillir des détenus libérés de Guantanamo. Chaque transfert est négocié individuellement, ce qui explique la longueur du processus.

Par contre, c'est sur la question des coûts qu’il pourrait y avoir une ouverture, estime M. Tourreille.

Il en coûte 540 millions de dollars américains (685 millions de dollars canadiens) par année pour maintenir Guantanamo ouvert, soit 13,8 millions par prisonnier. Dans une prison de haute sécurité aux États-Unis, c’est plutôt 78 000 $ par an (100 000 $ CA).