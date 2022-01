La 56e Finale des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup est annulée

Sports Québec, le ministère de l'Éducation et le comité organisateur de la 56e Finale des Jeux du Québec annoncent que l'événement est annulé. Les compétitions devaient se tenir du 4 au 12 mars 2022 à Rivière-du-Loup.

La Finale avait déjà été reportée une première fois en raison de la pandémie. L'événement devait, à l'origine, se dérouler du 26 février au 6 mars 2021.

L'équipe derrière les Jeux rapportait déjà début janvier 2022 que les nouvelles mesures sanitaires annoncées par Québec et la montée des cas de COVID-19 menaçaient la tenue des compétitions.

La directrice générale de Sports Québec, Isabelle Ducharme, a mentionné que les organisateurs ignorent pour l'instant si la Finale pourra être reportée à nouveau.

« On évalue actuellement la possibilité d'un report en 2023, mais on n'aura pas la décision aujourd'hui. » — Une citation de Isabelle Ducharme, directrice générale de Sports Québec

En conférence de presse lundi après-midi, Mme Ducharme a soulevé le fait que la pratique de certains sports a été rendue difficile par l'imposition de nouvelles mesures sanitaires en raison de la montée du nombre de cas de COVID-19 au Québec, notamment depuis l'arrivée du variant Omicron.

Elle a aussi mentionné la difficulté d'organiser le transport, l'hébergement et la restauration des quelque 3300 jeunes athlètes et des 2500 bénévoles, en plus des accompagnateurs, qui devaient prendre part aux Jeux.

Plus de détails à venir...