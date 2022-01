Mobilisation à Sherbrooke pour affronter la vague de froid

« Ça va être une journée intense », prévient la météorologue Véronique Mayrand. La population pourrait vivre mardi l’expérience d'un refroidissement éolien de -38 le matin et de -27 la nuit, indique-t-elle.

La Ville de Sherbrooke travaille de concert avec les organismes communautaires qui interviennent auprès des personnes en situation d’itinérance. Alors qu'une vague de froid s'installe dans la région, trois haltes-chaleurs sont mises à leur disposition au sein d'organismes, dont le partage Saint-François, Ma cabane et La Chaudronnée.

L'agent de développement à la Table itinérance de Sherbrooke, Gabriel Pallotta, affirme que la capacité d'accueil a été augmentée dans ces organismes. C’est sur qu' on a quelques ajustements qui sont faits durant la période du grand froid. Un peu plus de places disponibles au niveau des haltes-chaleurs de jour et au niveau de l’hébergement le soir , explique-t-il.

On est capable de s’organiser en quelques heures s’il faut ouvrir un local supplémentaire et d’essayer d’ajuster un peu au niveau du transport des personnes qui en auront besoin , rassure M. Pallotta.

Selon Environnement Canada, une masse d'air arctique combinée aux vents entraînera des températures pouvant atteindre jusqu'à -38 mardi. Dès lundi, on va franchir une première étape vers ce grand froid. La période la plus intense est prévue mardi, puis on remontera vers les valeurs saisonnières mercredi , précise Véronique Mayrand.

Attention aux effets du froid

Mme Mayrand appelle les citoyens à la vigilance pour éviter de souffrir d'engelures ou d'hypothermie. Elle déconseille de pratiquer des activités sportives à l’extérieur pendant cette période de froid extrême. Pour la météorologue, il est essentiel d'éviter que la peau soit trop exposée à ce refroidissement éolien .

« Lorsqu’on diffuse un avertissement de froid extrême, cela veut dire qu'il y a des risques pour la santé des gens. » — Une citation de Véronique Mayrand, météorologue

Cette vague de froid pourrait également affecter les animaux domestiques. Mme Mayrand invite les propriétaires d’animaux de compagnie à prendre des mesures visant à les protéger. Si c’est trop froid pour nous, c’est trop froid pour notre animal de compagnie , dit-elle.

Elle rappelle que les épisodes de froid sont plus susceptibles de se produire à partir de la mi-janvier jusqu'à la mi-février . C'est une période connue comme le cœur de l’hiver , conclut-elle.