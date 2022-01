Lion Électrique s’installe dans son usine aux États-Unis

L’entreprise Lion Électrique, qui construit des autobus scolaires et des camions entièrement électriques, ouvrira une nouvelle usine à Joliet, en Illinois. Celle-ci devrait être opérationnelle au milieu de l'année 2022, et assembler ses premiers véhicules d’ici la fin de l’année.

L'entreprise dont le siège social est à Saint-Jérôme, dans les Laurentides, prévoit honorer toutes ses commandes de véhicules prévues pour l’année 2022. On ne voit pas comment nous ne pourrions pas atteindre notre objectif , indique le vice-président, marketing et communications, de Lion Électrique, Patrick Gervais.

Le carnet de commandes de Lion Électrique s’élève à 2024 véhicules, autobus scolaires et camions confondus, en 2022.

Mais les difficultés liées à la chaîne d’approvisionnement pourraient changer la donne. Nous avons fait du surstockage de batteries et de moteurs, mais certains éléments n’étaient pas prévus , explique M. Gervais. Nous manquons d’autres types de produits, comme de la colle , mentionne-t-il.

Pour pallier ces difficultés d’approvisionnement, Lion Électrique a dû augmenter le nombre de fournisseurs , poursuit M. Gervais. La problématique réside dans les délais pour obtenir certains produits qui entrent dans la fabrication des véhicules. Mais le vice-président croit que toutes les commandes pour l’année 2022 seront honorées. Oui, tout à fait , tranche-t-il.

Une fois en fonction, l’usine de Joliet en Illinois devrait produire 20 000 véhicules chaque année, a affirmé le président et fondateur de Lion Électrique, Marc Bédard, en entrevue à l’émission Pénélope sur les ondes d’ICI Première le 6 janvier. Tous les véhicules vendus aux États-Unis seront assemblés à l'usine américaine de Lion, a confirmé M. Bédard.

Cette usine était nécessaire pour se conformer aux normes américaines du Buy american act , a ajouté M. Bédard.

Le recrutement des travailleurs de l’usine de Joliet devrait commencer sous peu. Il y aura environ 1400 employés d’ici quatre ans , précise M. Gervais. Ces employés s’ajouteront aux 950 employés du siège social de Saint-Jérôme .

Le vice-président indique toutefois que malgré l’expansion aux États-Unis, [Lion Électrique] demeurera une entreprise canadienne et québécoise .

Pour M. Bédard, le carnet de commandes de plus de 2000 véhicules représente [des ventes de] 600 millions de dollars . Les véhicules 100 % électriques de Lion placent l’entreprise devant les leaders d’il y a 25 ou 30 ans , et le défi des longues distances, soit plus de 400 kilomètres, sera résolu d’ici 7 ou 8 ans .