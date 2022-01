Ma vie après la Une, nouvelle émission de radio à ICI Abitibi-Témiscamingue

Il y a des gens qui ont marqué activement l’histoire de l’actualité de la région il y a 10, 15, 20, 30 ans et qui depuis, on n’a plus de trace dans la sphère publique. On s’est dit : "qu’est-ce qu’ils sont devenus ensuite?” , décrit David Chabot.

Quelqu’un qui va écouter cette émission-là dans 20 ans va avoir vraiment un cours d’histoire sur l’Abitibi-Témiscamingue et ça on en est très fier , souligne le réalisateur de Ma vie après la Une, Marc-Olivier Thibault.

Des invités issus des milieux politique, culturel et sportif comme l’ancien maire de Lebel-sur-Quévillon Gérald Lemoyne et Jean-Charles Coutu, ex-juge et fondateur de l’Agora des Arts de Rouyn-Noranda participent à l’émission.

Jean-Charles Coutu a travaillé fort, il a puisé dans ses archives personnelles. [...] Il nous a vraiment raconté en détail notamment quand il a mis en place le premier système de justice québécois dans le Nord si on veut. Je dirais que c’était avec beaucoup de fierté , indique l’animateur David Chabot.

L'athlète olympique en badminton Denyse Julien est aussi l’une des personnalités rencontrées. Photo : Radio-Canada

La plupart [des personnes] étaient surprises d’avoir notre appel, mais plusieurs étaient vraiment fiers. Je pense à Denyse Julien qui a un parcours incroyable et qui n’a peut-être même pas eu le rayonnement mérité à l’époque , rapporte-t-il.

Au départ, ça devait être une chronique dans l’émission Des matins en or, mais quand on a commencé à discuter avec les invités potentiels à l’émission, on s’est rendu compte qu’on avait beaucoup plus de matériel que pour une entrevue de cinq minutes qui allait être diffusée à l’émission matinale , révèle le réalisateur Marc-Olivier Thibault.

Gérald Lemoyne a raconté la période où l'usine de transformation du bois qui employait un grand nombre de personnes de Lebel-sur-Quévillon a fermé ses portes. Photo : Radio-Canada

Il ajoute que quelques personnes ont été plus difficiles à retrouver pour discuter du projet.

Tout le monde a accepté d’emblée. Je pense qu’ils étaient peut-être flattés ou à tout le moins reconnaissant qu’on s’intéresse à leurs histoires, à leurs différentes réalisations et implications , dit-il.

Ma vie après la Une sera diffusée les vendredis à 15 heures sur les ondes de Radio-Canada Abitibi-Témiscamingue.