Moins de cas actifs de COVID-19, officiellement enregistrés, sur la Côte-Nord

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord recense 215 nouveaux cas de COVID-19 au courant de la fin de semaine, ainsi qu’une baisse du nombre de cas actifs de la maladie, qui totalise maintenant 981 cas.

Ce sont toutefois des données qui pourraient ne pas être représentatives du nombre réel de cas, en raison des restrictions sur l'accès aux tests de dépistage.

Depuis la semaine dernière, la santé publique réserve les tests test d'amplification en chaîne par polymérase PCR à certaines catégories de personnes, jugées prioritaires.

C'est le cas notamment des travailleurs de la santé, des personnes admises à l’hôpital, aux membres des Premières Nations ainsi que les personnes itinérantes.

Cas actifs par réseaux locaux de services Cas actifs par réseaux locaux de services Réseaux locaux de services (RSL) Cas actifs Haute-Côte-Nord–Manicouagan 496 (+92) Port-Cartier 68 (+7) Sept-Îles 279 (+98) Minganie 49 (+11) Basse-Côte-Nord 21 (+7) Caniapiscau 49 (+5) Kawawachikamach (CLSC Naskapi) Moins de 5 RLS indéterminé 18 (-5)

Au moment où ces lignes étaient écrites, le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de la Côte-Nord n’avait toujours pas dévoilé son plus récent bilan des hospitalisations liées à la COVID-19.

Un rapport sera rendu dès que possible ce lundi , indique le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS sur son site web.

Éclosions en cours

La santé publique régionale recense toutefois une augmentation des cas dans certains établissements, où des éclosions ont été déclarées.

C’est le cas notamment au Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD des Bergeronnes où 23 travailleurs et 21 résidents ont été infectés par le SRAS-CoV-2.

Depuis vendredi dernier, sept travailleurs supplémentaires ont été déclarés positifs au virus.

Un travailleur de plus a aussi été atteint par la COVID-19 depuis les derniers jours au Centre d’hébergement et de soins longue durée CHSLD N.-A.-Labrie de Baie-Comeau, dans cette éclosion qui totalise maintenant 14 résidents et 14 employés.

Le Centre d’hébergement et de soins longue durée CHSLD de Sept-Îles connaît aussi une augmentation des cas chez ses employés, alors qu’un total de six travailleurs sont atteints de la COVID-19.

À l’hôpital Le Royer de Baie-Comeau, des éclosions touchent toujours les départements de chirurgie, de radiologie et celui des soins gériatriques de courte durée.

À l'échelle du Québec, la santé publique recense quant à elle 118 hospitalisations supplémentaires et 26 décès de plus attribuables à la COVID-19.

Au total, 2554 personnes sont hospitalisées dans l'ensemble de la province en raison de la maladie.