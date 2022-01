La COVID exacerbe la pénurie de travailleurs aidant les personnes handicapées

On avait l’habitude de passer des jours à interviewer des gens, on pouvait interviewer parfois 20 personnes pour un poste de première ligne , dit Helen Brundige, coordonnatrice de services au Dove Center, un organisme à but non lucratif de Bonnyville, en Alberta.

Depuis novembre, le Dove Centre n’a reçu que deux candidatures pour pourvoir trois postes en résidence. Aucune des deux candidatures ne répond aux besoins de l’emploi.

D’après Shauna Philipchuk, présidente de l’Alberta Disability Workers Association qui représente les travailleurs du secteur, de nombreuses personnes ont quitté l’industrie en raison des faibles salaires et du manque de possibilités d'avancement.

« Les employeurs aimeraient payer davantage les travailleurs, mais la marge de manoeuvre est limitée dans le cadre des contrats gouvernementaux » — Une citation de Shauna Philipchuk, présidente de l' Alberta Disability Workers Association

La pénurie de main-d'œuvre dans le secteur a même forcé le président-directeur général du Dove Center et d’autres dirigeants à remplacer, à l'occasion, des collègues de première ligne.

Selon Mme Philichuk, le manque de personnel est également plus prononcé hors des grandes villes, où les prestataires de services ont un bassin de population plus restreint pour recruter des travailleurs.

Des familles touchées par la pénurie

La pénurie de travailleurs a un impact majeur sur certaines personnes atteintes d’un handicap. C’est le cas de Michael Marchuk, qui a une déficience intellectuelle.

À cause de son handicap, Michael Marchuk bénéficie d’un soutien 24 heures par jour financé par le programme des personnes ayant des troubles du développement (PDD) du gouvernement de l’Alberta. En raison d’un manque de personnel, le fournisseur de soins a averti la famille de Michael Marchuk, l'été dernier, qu’il devait mettre un terme aux services offerts.

« Nous avons utilisé à peu près toutes les possibilités pour défendre sa cause et assurer sa sécurité et son bien-être, mais cela semble tomber dans l’oreille d’un sourd. » — Une citation de Stan Marchuk, frère de Michael Marchuk

Selon Stan Marchuk, le ministère des Services sociaux et communautaires de l'Alberta a alors proposé de déplacer Michael dans un autre endroit. Un autre fournisseur a donc pu offrir des soins à Michael, mais n’a pu prolonger les services offerts, faute de personnel.

Michael Marchuk a ainsi emménagé avec son frère à Vancouver, qui utilise des congés pour s'occuper de lui.