De faibles taux de vaccination dans certaines villes pourraient être trompeurs

Alors que des régions enregistrent un taux de vaccination d’environ 80%, certaines petites villes ont un taux d’environ 60%.

C’est un peu alarmant , affirme le maire de Cochrane, Denis Clément, au sujet du taux de vaccination de 59% de sa ville.

Mais, ces chiffres du bureau de santé n'incluent pas les vaccins administrés dans les pharmacies, dit-il.

Il ajoute qu’il connaît aussi plusieurs personnes qui n'ont pas attendu les cliniques à Cochrane et se sont rendues à Timmins ou à Iroquois Falls pour se faire vacciner.

Donc, les chiffres sont un peu trompeurs , déclare-t-il.

Le maire de Kapuskasing, David Plourde, est du même avis à propos du taux de vaccination de 62 % répertorié pour sa ville par le Bureau de santé Porcupine, comparativement à 78 % pour l'ensemble du district sanitaire.

« Ce n'est tout simplement pas un chiffre précis que nous pouvons utiliser. Je préfère le regarder de manière positive. Quand je parle aux personnes qui administrent les cliniques de vaccination, toutes les cliniques sont pleines. » — Une citation de Dave Plourde, maire de Kapuskasing

Le maire de Kapuskasing, Dave Plourde, estime que le taux de vaccination rapporté pour sa ville ne reflète pas la réalité. Photo : Radio-Canada / Yvon Thériault

Cela fait près d'un an que 16 personnes sont décédées lors d'une éclosion au foyer de soins de longue durée Extendicare Kapuskasing.

Selon Dave Plourde, cet événement a fait comprendre à la ville de 8 200 habitants à quel point cela pourrait être grave .

Nous voulions la vaccination dans notre communauté et on reconnaissait que c'était ce dont nous avions besoin et la communauté n'a pas oublié , affirme-t-il.

Le Bureau de santé Porcupine rapporte également que seulement 57 pour cent des 4 500 habitants d'Iroquois Falls ont reçu au moins deux doses du vaccin contre la COVID-19.

Je suis surpris, mais en même temps, le gouvernement doit faire un peu mieux pour s'assurer que les gens ont la bonne information , indique le maire Tory DeLaurier.

Le Bureau de santé Porcupine se dit satisfait du déploiement du vaccin jusqu'à maintenant, mais Santé publique Sudbury et districts dit qu'il utilise des chiffres pour savoir où redoubler d'efforts.

Lorsque nous constatons des taux inférieurs, nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires communautaires pour essayer de faire la lumière , déclare Nastassia McNair, gestionnaire de programme au bureau de santé de Sudbury.

Les taux de vaccination varient de 99 % dans la région de Chapleau à 69 % dans la région de Sudbury Est, qui comprend Markstay-Warren, Rivière des Français et Saint-Charles.

Les maires de petites villes du Nord disent que les faibles taux de vaccination peuvent être trompeurs, car les cliniques locales sont occupées et certains citoyens peuvent se faire vacciner dans les villes voisines. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Le taux de vaccination des enfants de 5 ans et plus est aussi inférieur à 50% dans des régions du Nord.

Par exemple, le taux est de 44% dans le district de Timiskaming.

Le médecin-hygiéniste en chef de la Santé publique de Timiskaming, Dr Glenn Corneil, note toutefois un regain d’intérêt des parents, avec la propagation du variant Omicron.

Tous nos rendez-vous sont pris cette semaine et on a doublé, triplé les rendez-vous pour la semaine prochaine. On est en bas de la province mais l’intérêt augmente maintenant , dit-il.

La plupart des bureaux de santé du Nord-Est ne sont pas aussi précis dans leurs statistiques de vaccination.

Cela comprend Santé publique Algoma, qui est présidée par la mairesse de Blind River, Sally Hagman.

Au début de la pandémie, elle faisait partie de nombreux dirigeants locaux qui ont fait pression pour obtenir plus d'informations locales sur la propagation de COVID-19.

Mme Hagman dit qu'elle aimerait toujours savoir combien de personnes dans sa ville sont vaccinées, mais ne le considère pas comme une priorité face au variant Omicron.

Jusqu'à ce que nous puissions sentir que nous contrôlons cette situation, je pense que la patience est la chose numéro un pour nous tous , déclare-t-elle.

Avec les informations de CBC