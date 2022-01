Le prochain SLO revient à une formule virtuelle

La directrice générale de la corporation du Salon, Mélanie Rivet, parle d’une décision crève-cœur , en raison du resserrement des mesures sanitaires à cause du variant Omicron, mais d’ un désir de tenir le salon coûte que coûte .

« On a remis le train sur d’autres rails, parallèles, pour faire un salon au moins aussi bon que celui l’année passée, qui était en virtuel aussi. » — Une citation de Mélanie Rivet, directrice général du SLO

On vise la qualité, puis on vise la rencontre entre le public et les auteurs. [...] Depuis qu’on l’a annoncé aux parties prenantes, aux exposants, aux éditeurs, aux auteurs, les gens sont solidaires, ça fait chaud au cœur , poursuit Mme Rivet.

Cette dernière espère que le public sera également solidaire.

Parmi les créateurs du milieu, on accuse le coup. Professeur de bande dessinée à l’Université du Québec en Outaouais (UQO) et auteur, Sylvain Lemay se dit évidemment déçu .

Mon dernier livre date de 2016, ma dernière bande dessinée de 2010. J’avais comme envie d’un gros party avec plein de monde pour rejoindre [...] les lecteurs , confie M. Lemay.

Ce dernier avait réussi à convaincre son éditeur d’avancer au 15 février la sortie de son prochain livre, Rouge avril, afin que sa sortie coïncide avec le Salon du livre de l’Outaouais SLO . La BD, qu’il co-signe avec André St-Georges, fait référence au printemps érable qui fête ses 10 ans cette année.

« On va rejoindre notre lectorat autrement, avec les réseaux sociaux, le virtuel. On n’a pas vraiment le choix. [...] On va être là, dans la formule que le Salon du livre va nous préparer. L’important, c’est que le livre trouve ses lecteurs. » — Une citation de Sylvain Lemay, bédéiste

Sylvain Lemay salue par ailleurs la formidable équipe du Salon du livre de l’Outaouais SLO , qui a beaucoup d’imagination . Je ne suis pas inquiet, ils vont réussir à faire quand même une édition remarquable .

Rendez-vous sur écran et hors les murs

Initialement envisagée dans le Vieux-Hull, la formule éclatée présentée en novembre dernier n’aura donc pas lieu.

Les entrevues avec les autrices et auteurs, les animations, les trois volets (petite enfance, jeunesse et ados) de la Tournée jeunesse en milieu scolaire et les deux Caravanes littéraires du Salon du livre de l’Outaouais SLO : tous ces moments seront diffusés sur le site Internet de l’événement, ainsi que sur le compte Facebook et la chaîne YouTube du Salon du livre de l'Outaouais SLO . Sur cette dernière, des animations permettront au public d’interagir avec les auteurs invités.

Certaines activités hors les murs sont toutefois maintenues. C’est le cas de l’exposition Loop, qui dévoilera dans le centre-ville de Gatineau, rue Laval, des installations cylindriques lumineuses permettant au public de découvrir des extraits de la littérature québécoise. Gratuite, l’activité s’y tiendra dès le 10 février et se prolongera jusqu’au 6 mars.

Certaines activités hors les murs comme l’exposition Loop sont toutefois maintenues. Photo : Facebook / Salon du livre de l'Outaouais

Le spectacle Projet Terre, inspiré du recueil du même titre réunissant des poètes d’ici et d’ailleurs autour de la question environnementale, ne sera disponible en revanche qu’en diffusion unique, le vendredi 25 février. Un rabais sur les billets du spectacle est proposé aux détenteurs de bracelets-passeports déjà achetés en prévente.

Les noms des personnalités invitées et de la présidence d'honneur, mais aussi le détail de la programmation du Salon du livre de l’Outaouais SLO , seront dévoilés le 1er février.

