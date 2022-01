Deux propriétaires de bars et de restaurants unissent leurs forces à Windsor

Deux propriétaires de bars et de restaurants de Windsor fusionnent leurs compagnies dans le but de garder leurs commerces à flot.

Wade Griffith et Christian Pinard ont fusionné leurs entreprises la semaine dernière. The Patio Lounge, Chatham Street Diner et Primary Social Club seront dorénavant gérés par l'entreprise nouvellement créée : Endeavor Hospitality Group.

Les deux chefs d'entreprise ont également acheté The Dugout, un bar du centre-ville.

Avec la pandémie, nous avons compris que nous ne pourrions pas nous en sortir seuls , a déclaré M. Griffith. Pour que le modèle économique fonctionne, nous devons unir nos forces.

Avec l'incertitude qui plane sur l'avenir, on peut penser qu'une table est plus solide avec quatre pattes qu'avec une seule , a renchéri M. Pinard.

Le président de la Downtown Windsor Business Improvement Association [l'Association des affaires du centre-ville de Windsor, traduction libre], Brian Yeomans, a salué l'initiative.

Je pense que vous allez voir beaucoup d'innovations dans les différentes entreprises qui se battent pendant ces fermetures et restrictions. Elles s'adaptent pour survivre et essaient de s’en sortir , explique t-il.

Cela témoigne des capacités et des qualités des employés et des propriétaires d'entreprises dans la ville [de Windsor] , croit M. Yeomans.

Selon M. Griffith, la fusion leur permettra de faire des économies en obtenant un meilleur pouvoir d'achat, en rationalisant les coûts, en combinant les systèmes d'exploitation et en changeant le personnel de manière fluide.

Endeavor Hospitality Group a mis à pied environ la moitié de ses employés en raison des nouvelles restrictions sanitaires, selon M. Griffith.

Selon la Chambre de commerce régionale de Windsor-Essex, une petite et moyenne entreprise sur six est à risque de fermer définitivement ses portes en raison de la mise en place des dernières restrictions sanitaires.

Avec les informations de Gabriel Nikundana et CBC News