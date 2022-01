Des produits d’hygiène menstruelle gratuits dans les écoles du N.-B.

Le Nouveau-Brunswick suit les pas des autres provinces en Atlantique en offrant gratuitement des serviettes hygiéniques et des tampons à tous les élèves de la sixième à la douzième année.

Dans le cadre du nouveau programme Jamais au dépourvu, le gouvernement provincial débourse 115 000 dollars pour que des tampons et des serviettes hygiéniques soient disponibles dans les toilettes et les vestiaires des filles, tout comme dans les installations non genrées dans l’ensemble des écoles.

Tous les élèves méritent de se concentrer sur leurs apprentissages au lieu de s’inquiéter de la manière dont elles vont pouvoir se procurer des produits essentiels , a exprimé Dominic Cardy, ministre de l’Éducation et de du Développement de la petite enfance.

« En offrant des produits d’hygiène menstruelle, les écoles favorisent des milieux d’apprentissage inclusifs et équitables qui respectent les droits de la personne. » — Une citation de Dominic Cardy, ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance

Dans le communiqué de presse publié lundi, le ministre a réitéré l’importance de conserver un environnement sain pour les élèves.

Un projet pilote réussi

Au cours de l’année scolaire 2018-2019, le ministère de l’Éducation, en partenariat avec la régie de santé Horizon, ont distribué des produits hygiéniques gratuitement dans deux écoles du District scolaire anglophone Ouest.

À l’issue de ce projet pilote, les élèves ont dit éprouver moins de gêne, d’anxiété et de stress, sachant que des serviettes et des tampons étaient disponibles sans avoir à les demander.

Cette initiative semble également avoir amélioré la concentration des élèves en cours.

À l’instar des provinces atlantiques, la Colombie-Britannique et l’Ontario ont choisi d’offrir ces produits dans leurs écoles.