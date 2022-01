Un bébé naît dans une ambulance sur le bord de la route à Ottawa

Après les premières contractions, vers 5 h 30, la jeune trentenaire, qui arrivait en fin de grossesse, et son partenaire ont décidé de se rendre à l’hôpital où l’accouchement était prévu. Mais finalement, ils n’auront jamais atteint bon port.

Tout au long des 30 minutes de leur trajet, les contractions se sont intensifiées et, alors qu’ils étaient à moins de deux minutes de leur destination, le couple a dû se résoudre à s'arrêter sur le bord de l'autoroute, l'accouchement étant jugé imminent.

Alertée par le 911, une équipe de paramédics s’est rapidement rendue sur les lieux, raconte le Service paramédic d'Ottawa dans un communiqué. Et quelques minutes plus tard à peine, une petite fille en bonne santé est née, à 7 h 15, à l’intérieur de l'unité paramédic stationnée sur le bord de la route.

Après les soins postnatals, la nouvelle-née et sa maman ont été transportées ensemble, dans un état stable, à l'hôpital où la petite fille devait naître, pour une évaluation et un suivi plus poussé.

Les paramédics qui sont intervenus ont reçu des épinglettes de cigogne pour commémorer cet événement spécial. Photo : Gracieuseté/Service paramédic d'Ottawa

Une aventure qui a valu à l'agent des communications des ambulances, ainsi qu’aux paramédics qui sont intervenus des épinglettes de cigogne pour commémorer cet événement spécial.