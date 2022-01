Les refuges pour itinérants de Montréal débordés à cause de la COVID-19 et du froid

Alors qu’une vague de froid intense s’installe, les organismes d’aide aux personnes sans-abris de Montréal doivent composer avec un afflux important d’itinérants infectés par la COVID-19 et un manque criant de personnel au moment où on en a le plus besoin.

Depuis le début de janvier seulement, au moins 500 personnes en situation d’itinérance ont contracté la COVID-19 à Montréal, rapporte la Mission Old Brewery. Du jamais-vu depuis le début de la pandémie.

Les efforts de dépistage révèlent par ailleurs qu’environ un itinérant sur trois est porteur du virus.

Selon la Mission, depuis le 25 décembre dernier, environ 30 à 50 itinérants atteints de la COVID-19 sont sur une liste d’attente pour obtenir une place dans un refuge.

Interrogée lundi matin sur les ondes de l’émission Tout un matin, la directrice des services d’urgence à la Mission Old Brewery, Émilie Fortier, a expliqué que la multiplication rapide des personnes atteintes de la COVID-19 dans la clientèle des refuges oblige les responsables à consacrer de plus en plus d’espace et de ressources à les isoler des autres.

Pour venir en aide aux organismes, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, la Ville et les organismes ont aménagé deux hôtels, dont une centaine de places à l’hôtel Chrome de Montréal, pour accueillir les personnes itinérantes infectées, mais avec au moins 500 cas déclarés en moins de dix jours, les hôtels ne suffisent plus à la tâche.

Le reste des malades se retrouvent dans des zones rouges aménagées dans les refuges, à la rue ou encore dans les hôpitaux déjà débordés qui tentent désespérément de libérer des lits pour faire face à la vague Omicron.

« Dans des refuges comme la Old Brewery, nous devons créer des zones rouges. Et c’est très dangereux, on laisse des gens avec la COVID dans nos établissements […] en attendant des places à l’hôtel de quarantaine. » — Une citation de James Hughes, président et chef de la direction Mission Old Brewery

L'objectif de la Mission Old Brewery est de créer 320 places de plus afin de pouvoir placer en isolement les personnes itinérantes infectées.

Il faut doubler le nombre de places [dans les hôtels de quarantaine] pour isoler notre monde. Actuellement, on a une capacité de 150 places. En fait, on est à 125 parce qu’il manque du personnel , a expliqué James Hughes sur les ondes d'ICI RDI.

Au cours de la dernière semaine de 2021 (du 26 décembre au 1er janvier), des éclosions ont été rapportées dans 27 refuges à Montréal et 110 cas d'infection parmi les employés et bénéficiaires.

Roue infernale

On a des éclosions dans certains organismes, ils veulent faire des transferts en zone d’isolement COVID au Chrome, […] mais là, on est à pleine capacité , a noté Émilie Fortier.

Pour les organismes pour qui ce n’est pas possible, ils mettent les gens à l’extérieur. La personne se retrouve à l’hôpital et prend des places dans un système qui est déjà surchargé. On est comme dans une roue infernale qui tourne depuis plusieurs jours maintenant , a-t-elle déploré.

Dans les rues, les grands froids compliquent encore plus la vie des hommes et des femmes sans logis qui se cognent régulièrement le nez à des refuges fermés faute de place ou en raison d'éclosions de COVID-19.

« Ça fait un an que je suis dans la rue… C’est dur avec la COVID. Beaucoup de places sont pas ouvertes. » — Une citation de Stéphane, rencontré aux abords de la Mission Old Brewery.

Pour d'autres, les grands froids se résument à une quête perpétuelle de chaleur alors que les places se font rares dans les refuges.

C’est dur un peu de trouver une place. C’est bondé , a expliqué un homme assis sur un bloc de béton au centre-ville. Entre deux logements, c’est pas vivable, le froid comme ça. C’est vraiment trop intense. Fait que le monde se retrouve dans les portiques ou les haltes chaleur. Ils se réchauffent comme ils peuvent.

Les ressources pour sans-abris s'inquiètent également du sort des personnes en situation d'itinérance en raison du grand froid qui doit s'installer à Montréal au courant des prochains jours. (Archives) Photo : Radio-Canada / Charles Contant

Besoin urgent de personnel et de bénévoles

La Ville et le gouvernement sont prêts à fournir des locaux et des ressources matérielles pour augmenter la capacité d’accueil des personnes itinérantes, mais la pénurie de main-d'œuvre frappe également les refuges.

« On a obtenu un support rapide et efficace du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS Centre-Sud et de la Ville de Montréal. Notre problème en ce moment, c’est qu’on n’a pas de bras pour augmenter les capacités. » — Une citation de Émilie Fortier, directrice des services d’urgence à la Mission Old Brewery

On avait des hôtels de disponibles, mais avec l’impossibilité de combler les quarts de soir et de nuit pour accueillir les personnes, […] on manque d’intervenants ou de gens qui ont de l’expérience en intervention auprès des personnes en situation d’itinérance, en service à la clientèle ou administrative pour ouvrir d’autres sites , a regretté Mme Fortier.

Ces derniers mois, les problèmes de personnel n’ont fait qu’empirer dans les organismes d’accueil pour les personnes itinérantes.

C’est l’ensemble des organismes et des personnes qui les fréquentent qui sont touchés , selon Émilie Fortier.

Dans une entrevue accordée à La Presse canadienne la semaine dernière, le directeur général de CARE Montréal, Michel Monette, estimait qu'environ 30 % de ses employés ne travaillaient pas et que 25 % des usagers avaient reçu un test positif à la COVID-19.

Cette année on commence avec 200 places de moins qu'on avait l'année passée à cause du manque de financement provincial , a déploré pour sa part James Hughes.

Appel à la population

Considérant l’ampleur des besoins qui se dessinent à l’aube des mois les plus froids de l’hiver, la Mission Old Brewery a lancé un appel aux citoyens qui veulent s’impliquer pour venir prêter main-forte dans les refuges et les haltes chaleur.

On cherche des personnes qui ont soit un peu d’éducation dans le domaine ou bien de l’expérience… On pense à des retraités, des étudiants, des gens qui ont de l’intérêt, qui ont envie d’apprendre. Nous, on va les accueillir, on va structurer le tout avec eux, on va les accompagner dans le défi auquel on fait face , a assuré Émilie Fortier.

Les personnes qui souhaitent contribuer doivent être doublement vaccinées. Et pour ceux et celles qui sont prêts à travailler en zone rouge, du matériel de protection individuel est fourni.

Pour présenter une candidature, les personnes intéressées peuvent composer le 514-940-5216 ou consulter le site Internet de Santé Montréal  (Nouvelle fenêtre) .