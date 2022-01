COVID-19 : Québec recense 118 hospitalisations de plus et 26 décès supplémentaires

Québec enregistre 118 hospitalisations de plus et 26 décès supplémentaires, de même que 10 573 nouveaux cas de COVID-19 déclarés par tests PCR.

Depuis 24 heures, 351 nouveaux patients infectés par la COVID-19 ont été admis à l'hôpital tandis que 233 ont reçu leur congé.

Québec compte présentement un total de 2554 personnes hospitalisées en raison de la maladie, un nombre qui a doublé comparativement à la semaine dernière et qui risque encore d'augmenter, selon les plus récentes projections de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (Institut national d’excellence en santé et en services sociaux INESSS ).

De ces personnes, 248 se trouvent aux soins intensifs, soit une diminution de 9 par rapport à la veille.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Avec les 26 décès qui s'ajoutent au bilan québécois, la province déplore maintenant la mort de 11 966 personnes en raison de la COVID-19 depuis le début de la pandémie. Depuis le début de la nouvelle année, 230 personnes sont mortes de la maladie.

En ce qui concerne les nouveaux cas, les autorités en recensent 10 573 de plus depuis 24 heures. Or, ce portrait est incomplet puisque, désormais, les tests test d'amplification en chaîne par polymérase PCR sont réservés uniquement au personnel soignant et à la population à risque.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Le Québec continue tout de même de présenter l'un des nombres de cas actifs les plus élevés au pays, soit 1235 pour 100 000 habitants. La moyenne canadienne est de 935 cas pour 100 000 habitants.

En nombre absolu, la province compte 106 250 cas actifs, soit 30 % de tous les cas actifs au Canada.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Sur le front du dépistage, Québec a réalisé 35 084 prélèvements en date du 8 janvier et 42 341 analyses d'échantillons ont été effectuées en date du 9 janvier.

Et malgré les restrictions d'accès aux tests, le taux de positivité demeure élevé dans la province, à 19,7 %, signe que la transmission communautaire est encore très présente.

Québec a par ailleurs annoncé lundi que 90 % des citoyens admissibles au vaccin contre la COVID-19 ont soit reçu une première dose ou ont pris un rendez-vous pour la recevoir. Concernant la troisième dose, 24 % de la population admissible l'a reçue à présent.

Au cours des dernières 24 heures seulement, 62 722 personnes ont reçu une dose de vaccin, qu'il s'agisse la première, deuxième ou troisième.