Une première bande-annonce pour la nouvelle version du Prince de Bel-Air

La plateforme Peacock a dévoilé lundi une première bande-annonce de Bel-Air, nouvelle version de la comédie de situation Le prince de Bel-Air (Fresh Prince of Bel-Air), qui a fait connaître Will Smith dans les années 1990. La série dramatique mettant en vedette Jabari Banks dans le rôle de Will sera diffusée dès le 13 février, soit le dimanche du Super Bowl, le Saint-Graal du football américain.

Campé dans les États-Unis d’aujourd’hui, Bel-Air emprunte la prémisse originale de Fresh Prince. On y retrouve Will, un jeune originaire d’un quartier défavorisé de Philadelphie qui est envoyé chez son oncle et sa tante à Bel-Air, une banlieue chic de Los Angeles, afin qu’il reste dans le droit chemin.

Cette collision entre deux mondes sera cette fois-ci explorée sous un angle dramatique, plutôt que sous l’angle de la comédie. Les épisodes de 20 minutes seront remplacés par des épisodes de 60 minutes qui évoqueront notamment la réalité vécue par un jeune homme noir dans l’Amérique moderne.

Jabari Banks reprendra le rôle iconique de Will, incarné par Will Smith dans la série originale. Photo : Capture d'écran YouTube

Un concept inspiré par un fan

L’idée de faire revivre cette populaire série comique est venue du réalisateur Morgan Cooper, un grand amateur du Prince de Bel-Air, qui a – de sa propre initiative – tourné et publié une vidéo de quatre minutes en 2019. Cette vidéo réinterprétant et modernisant l’histoire du personnage incarné par Will Smith a cumulé plus de 7 millions de vues sur YouTube.

Bel-Air est produite par Universal Television et Westbrook Studios, la boîte de Will Smith et de sa femme, Jada Pinkett Smith. Peacock a commandé deux saisons de la série, qui sera réalisée par Morgan Cooper, qui agira aussi à titre de coauteur et de coproducteur, aux côtés de T.J. Brady et Rasheed Newson (The 100, The Chi).

Les trois premiers épisodes seront offerts en même temps le dimanche 13 février sur la plateforme de diffusion en continu de la chaîne NBC, nommée Peacock, qui n'est toujours pas accessible au Canada. La suite y sera dévoilée à raison d’un épisode par semaine.