Mesures sanitaires : 45 M $ d’amendes au Québec

C’est ce que révèlent des données compilées par le ministère de la Justice entre le 1er avril 2020 et le 31 décembre 2021.

Les autorités ont d'ailleurs serré davantage la vis au cours de la dernière année. En 2021, les policiers québécois ont donné 26 431 constats d’infraction à des individus, des organismes ou des entreprises en lien avec les mesures sanitaires. C’est six fois plus qu’en 2020, alors que 4017 constats ont été émis, pour un montant total de 5,8 millions de dollars.

Nombre de constats signifiés en 2021 Montréal : 8057

Terrebonne : 2038

Québec : 1938

Laval : 1058

Gatineau : 973

Plusieurs raisons peuvent expliquer l’augmentation importante du nombre de constats en 2021, comme l’ajout de certaines mesures telles le couvre-feu. L’avocat en droit criminel Rabih Habib remarque aussi une augmentation de la témérité dans la population.

On voit que les gens sont plus fatigués, ils sont moins patients , dit-il. On voit vraiment que le comportement des individus a changé. On voit une plus grande résistance que lors de la première vague.

Contestations devant les tribunaux

Rabih Habib représente plusieurs personnes qui ont décidé de contester leur contravention. Il précise qu’en raison des délais judiciaires, les tribunaux n’ont commencé à se pencher sur ces dossiers qu’en septembre dernier.

« On commence maintenant à entendre des dossiers en lien avec les mesures sanitaires. C'est encore récent, c'est encore du droit nouveau. » — Une citation de Rabih Habib, avocat qui représente des contestataires

Selon lui, les Québécois qui désirent contester une contravention reçue en lien avec les mesures sanitaires doivent s’attendre à un délai de plus d’un an avant d’obtenir une date d’audience.

