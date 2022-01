Risque de nouvelles inondations et fermetures de routes en Colombie-Britannique

La fonte des neiges et une nouvelle rivière atmosphérique font peser la menace d'inondations et d'avalanches dans le sud et l'intérieur sud de la Colombie-Britannique, des régions déjà durement touchées par des inondations en novembre dernier.

Le Centre de prévision des régimes fluviaux de la Colombie-Britannique a publié un avis de débit élevé pour les rivières de l'Île de Vancouver et de la côte sud de la province incluant notamment le Grand Vancouver, la vallée du Fraser, la côte Sunshine et la baie Howe.

De fortes pluies et des températures plus chaudes pourraient faire fondre le couvert neigeux à plus basse altitude, et ainsi élever le niveau de l’eau dès le milieu de semaine.

Les cours d’eau devraient commencer à augmenter mardi et atteindre probablement leur maximum mercredi ou jeudi. Le lieu exact et l’intensité des précipitations sont encore incertains , précise l’agence gouvernementale.

Le Centre de prévision ajoute que les zones qui ont déjà été touchées par les inondations en novembre dernier pourraient être plus vulnérables, à cause des dommages déjà causés par l'érosion.

La météo a apporté plusieurs centimètres de neige la semaine dernière dans la province, notamment à Vancouver. Photo : Ben Nelms/CBC

Selon Environnement Canada, une nouvelle rivière atmosphérique devrait toucher la côte sud de la Colombie-Britannique dès mardi. De la pluie forte se formera de nouveau par moments dans la nuit de mercredi à jeudi à mesure que d'autres systèmes arriveront , précise l’agence.

Environnement Canada indique également que des inondations par endroits et une hausse du niveau des cours d’eau sont possibles.

Risque d’avalanches

Cette chute des températures et ces pluies pourraient également accentuer les risques d’avalanches sur des routes importantes qui traversent les montagnes entre les basses terres et l'intérieur de la province.

À cause de cette menace, la province ferme dès lundi matin la route 1 entre Yale et le Sommet Jackass dans le canyon Fraser. La situation sera réévaluée quotidiennement.

La route 3 entre Hope et Princeton sera fermée lundi matin à 9 h pour un contrôle d'avalanches.

Des experts craignent que les avalanches soient plus fréquentes à certains moments de l'année en raison des changements climatiques. (archives) Photo : Radio-Canada / CBC

Les risques d'avalanche pourraient également provoquer la fermeture de la route 12 entre Lytton et Lillooet.

Avalanche Canada également indique un risque élevé d'avalanches à compter de mardi pour la région de Sea to Sky qui comprend les environs de Squamish, Whistler et Pemberton.