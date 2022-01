La Société canadienne du sang cherche des centaines de donneurs au N.-B.

Environ 700 plages horaire sont vides dans les cliniques de Moncton et de Saint-Jean en plus de la collecte communautaire prévue à Bathurst du 17 au 19 janvier.

Au Nouveau-Brunswick, comme ailleurs au pays, des donneurs se rétractent à la dernière minute et parfois même sans avertir en raison de la montée du nombre de cas de COVID-19.

On demande à tout le monde, si vous avez un rendez-vous, s’il vous plaît, essayez de le respecter. Si vous ne pouvez pas vous présenter comme prévu, prenez soin d’annuler pour que nous puissions donner votre place à quelqu’un d’autre et de peut-être reporter le vôtre à plus tard , a indiqué Brandy Peters, porte-parole à la Société canadienne du sang au Nouveau-Brunswick.

En ce moment on est vraiment inquiets par l'augmentation du nombre d’annulations et de donneurs qui ne se présentent pas aux collectes de sang. C’est en raison de l’augmentation actuelle du nombre de cas de COVID et d’Omicron ici au Nouveau-Brunswick , a ajouté la porte-parole.

Malgré la pandémie, la Société canadienne du sang a été en mesure de répondre à la demande jusqu'à maintenant, mais selon Mme Peters, chaque don sera encore plus important dans les semaines à venir pour qu’elle puisse continuer à le faire.

Grâce à la générosité des donneurs, nous avons pu maintenir un niveau suffisant de produits sanguins durant la pandémie. Cependant, tous les rendez-vous disponibles doivent être comblés dès maintenant pour que l’offre nationale réponde à la demande et aux besoins des patients , a avancé Mme Peters.

Chaque année au pays, il faut 100 000 donneurs pour remplacer ceux qui ne peuvent plus faire don de leur sang. Seulement 4 % des Canadiens donnent de leur sang selon Mme Peters.

