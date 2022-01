De nombreux membres de la communauté de Mashteuiatsh obtiennent leur 3e dose de vaccin

En dépit du froid et des longues files d’attente, plusieurs membres de la communauté de Mashteuiatsh, au Lac-Saint-Jean, se sont rendus au centre communautaire de l’endroit, lundi, pour recevoir une troisième dose de vaccin contre la COVID-19.

La clinique a accueilli des dizaines de personnes en matinée, toutes plus résilientes les unes que les autres et désireuses d’obtenir un niveau optimal de protection contre le virus et son variant extrêmement transmissible, Omicron.

Dans plusieurs cas, plus d’une heure d’attente était requise. La plupart des membres de la communauté rencontrés par Radio-Canada ont fait part de leur désir de se protéger eux-mêmes et de protéger leurs proches.

Le chef de la communauté autochtone, Gilbert Dominique, s’est dit heureux de constater à quel point ses concitoyens sont mobilisés et souhaitent obtenir le vaccin, particulièrement dans le contexte où les hospitalisations sont à la hausse au Saguenay-Lac-Saint-Jean et partout au Québec. Il a dit souhaiter qu’au moins 80 % de sa communauté se prévale d’une troisième dose.

La clinique de vaccination se déroule à la salle communautaire de Mashteuiatsh de 10 heures à 19h. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Au cours de la fin de semaine, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS ) a enregistré un bond de 1294 cas de la maladie. Les hôpitaux de la région comptent désormais 53 patients admis en raison de la COVID-19. Parmi eux, sept personnes se trouvent aux soins intensifs.

À Mashteuiatsh, la clinique demeurera ouverte jusqu’à 19 h, lundi. La campagne de vaccination est destinée à l'ensemble de la population.

Le chef Dominique a précisé que si besoin il y a, une journée supplémentaire pourrait s’ajouter au calendrier.

Si l’on exclut les enfants de moins de 13 ans, il est estimé qu’autour de 1350 personnes sur 1700 admissibles ont obtenu une deuxième dose de protection à Mashteuiatsh. Gilbert Dominique pense toutefois que le nombre de personnes doublement vaccinées est supérieur au chiffre avancé en raison du fait que certaines ont obtenu leur vaccin dans des municipalités voisines.

Avec les informations de Mélissa Paradis