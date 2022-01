La commissaire sur le racisme du N.-B. incite l’Île-du-Prince-Édouard à emboîter le pas

Elle n’est pas la seule à le proposer. En décembre, le député libéral de l’Île-du-Prince-Édouard, Gord McNeilly, avait formulé une pareille demande, réclamant un commissaire indépendant chargé de gérer ces enjeux.

Depuis son entrée en poste en septembre, Manju Varma enquête sur le racisme systémique au Nouveau-Brunswick. Un rapport avec ses recommandations au gouvernement de Blaine Higgs devrait d’ailleurs voir le jour au début de l’automne. Mais la commissaire reçoit également des échos d’incidents de racisme ailleurs en Atlantique.

Si j’étais le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard, je ferais appel, en premier lieu, au Nouveau-Brunswick , conseille la commissaire. Je tendrais aussi la main aux experts dans la province, aux groupes multiethniques, aux universitaires qui œuvrent dans ce domaine, aux personnes qui travaillent à l’immigration, et je construirais à partir de là , ajoute-t-elle.

Manju Varma est convaincue qu’un poste de commissaire sur le racisme systémique permettra à la province insulaire de mieux enquêter sur ces incidents.

Les commissaires peuvent jouer plusieurs rôles , soutient-elle. Ils peuvent rassembler des informations, comme je le fais actuellement. Mais ils pourraient aussi gérer les plaintes, et mener des enquêtes par la suite.

La suspension d’un joueur envoie le mauvais message

Suite à des propos racistes tenus par un joueur à l’endroit d’un adversaire d’origine asiatique, un coéquipier a été suspendu pour une durée indéterminée après avoir dénoncé l’incident sur les réseaux sociaux.

Il avait notamment critiqué la suspension de deux matchs qu’a écopé par le joueur fautif.

« À mon avis, ça envoie le message que, si vous agissez de manière répréhensible et que vous êtes pris sur le fait, vous devez vous excuser. Et si, en revanche, vous vous tenez debout et vous essayez d’être un allié, vous serez punis. » — Une citation de Manju Varma, commissaire sur le racisme systémique du Nouveau-Brunswick

La commissaire poursuit en disant que cela en dit long sur les priorités de l’association Hockey Île-du-Prince-Édouard. Quand un incident dépeint l’organisation de façon péjorative, elle a tendance à agir rapidement. Mais, quand c’est l’un de leurs joueurs qui est blessé, l’association ne semble pas vouloir appuyer sur la pédale , pense-t-elle.

La semaine dernière, le directeur exécutif de Hockey Île-du-Prince-Édouard, Connor Cameron, a rapporté que le joueur fautif, âgé de 19 ans, s’en voulait d'avoir commis cette erreur .

Or, une erreur, c’est quelque chose que l’on fait par accident ou une mauvaise action que l’on pose sans le savoir. J’ai du mal à croire, qu’à cette époque et à cet âge, les joueurs de hockey ne soient pas au courant qu’une insulte raciste est inappropriée et teintée de haine , s’insurge Manju Varma.

Faire passer un incident raciste comme étant une erreur est un exemple de racisme systémique, poursuit-elle.

Hockey Île-du-Prince-Édouard a des règles entourant le harcèlement et l’intimidation dans son code de conduite, notamment lorsqu’il est question d’attaques basées sur la race.

Bien qu’une entité indépendante puisse mener une enquête sur ce type d’événement, l’association devrait en faire davantage, croit la commissaire du Nouveau-Brunswick.