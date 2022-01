Catastrophes : l’ouragan Ida et les inondations ont gonflé la facture en 2021

L'ouragan Ida qui a dévasté la Louisiane et les inondations qui ont ravagé l'Europe l'été dernier ont fait de 2021 une des années les plus coûteuses au chapitre des catastrophes naturelles, a indiqué lundi le réassureur Munich Re.

Le rapport annuel de la compagnie épingle à 280 milliards $ US les pertes économiques causées par les catastrophes naturelles, ce qui classe 2021 quatrième parmi les années les plus coûteuses, après 2011, où un séisme et un tsunami avaient frappé le Japon.

Les pertes assurées se sont chiffrées à 120 milliards $ US en 2021, la deuxième facture la plus lourde après 2017, quand les ouragans Harvey, Irma et Maria avaient fait des ravages en Amérique, selon Munich Re.

Plus du tiers de pertes assurées l'an dernier ont été causées par Ida (36 milliards $ US) et les inondations dans l'ouest de l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas (13 milliards $ US).

L'ouragan Ida a causé d'importants dommages aux États-Unis l'an dernier. Photo : AFP / MARK FELIX

La compagnie a prévenu que des études témoignent d'un lien entre le réchauffement de la planète et les catastrophes naturelles.

Les images des catastrophes naturelles en 2021 sont troublantes , a dit Torsten Jeworrek, un membre du conseil de direction de Munich Re.

Les recherches montrent de plus en plus que les événements climatiques extrêmes sont de plus en plus probables, a-t-il dit. Les sociétés doivent s'adapter de manière urgente aux menaces climatiques et accorder la priorité à la protection du climat.

M. Jeworrek a souligné que le climat n'est pas responsable de toutes les catastrophes naturelles, citant en exemple les éruptions volcaniques et les séismes qui ont frappé l'an dernier.