Un éleveur albertain protège le bétail sans tuer de loups

J'avais besoin de faire quelque chose de différent. Je veux dire, le loup va rester un loup. Il va manger de la viande , dit l’éleveur qui exploite un ranch de 22 000 hectares à environ 100 kilomètres au sud de Calgary.

Les stratégies de protection du bétail de Joe Engelhart sont basées sur le comportement des proies et des prédateurs. Ses méthodes consistent à gérer le troupeau avec patience et calme pour maintenir le niveau de stress à un faible niveau, afin que les vaches ne s'enfuient pas et ne se séparent pas des veaux, ce qui les rendrait plus vulnérables aux loups.

Il s'appuie également sur sa connaissance de ses terres pour déterminer les endroits où les loups préfèrent rester. Il passe beaucoup de temps dans ces pâturages, ce qui demande beaucoup de travail, mais dissuade les loups de s'y aventurer.

Il espère ainsi contribuer à la protection des quelque 50 000 à 60 000 loups du Canada. Selon des données provinciales, environ 15 000 de ces loups vivent en Alberta et en Colombie-Britannique.

Signes prometteurs

Naomi Louchouarn, doctorante à l'Université du Wisconsin, est membre du Carnivore Coexistence Lab qui se penche les conflits entre l'homme et l'animal. Elle étudie les stratégies de Joe Engelhart pour voir s'il est possible de prouver leur efficacité.

« Il y a ce conflit profondément ancré entre le cow-boy et le loup. On le retrouve partout. Et il existe depuis longtemps. » — Une citation de Naomi Louchouarn, doctorante à l'Université du Wisconsin

Naomi Louchouarn surveille l'activité des prédateurs à l'aide de caméras automatisées fixées près des zones de pâturage et d'autres éléments tels que des traces, des poils et des excréments.

Les résultats préliminaires montrent que les méthodes de Joe Engelhart semblent efficaces pour protéger le bétail, aucune attaque ou mort n'ayant été observée pendant la période d'étude, de juillet à octobre 2020.

Des éleveurs sceptiques

Toutefois, dans une profession où l'abattage des animaux sauvages pour protéger le bétail est une pratique courante, et où les pertes de bétail coûtent du temps et des profits aux éleveurs, les méthodes de Joe Engelhart ont été accueillies avec scepticisme.

Don Lowe, actionnaire de la Spruce Ranching Co-op où travaille Joe Engelhart, craint que les méthodes non létales soient coûteuses du point de vue de la production.

J'aime les loups. Je n'aime simplement pas qu'ils mangent le bétail , dit-il.

Son frère Bob Lowe, président de la Canadian Cattlemen's Association, affirme qu’ il faut pouvoir se débarrasser des mauvais loups. L'éleveur ne peut pas continuer à payer pour tout ce que veulent ceux qui vivent en ville.

Joe Engelhart n'est pas, toutefois, un gars de la ville. Il a grandi dans un ranch en Colombie-Britannique où toute espèce sauvage qui menaçait le bétail était tuée, affirme-t-il.

Le moment charnière a eu lieu en 2003, lorsqu'il a dû abattre des louveteaux après que 29 bêtes de son troupeau de bétail eurent été tuées par des loups. Des biologistes ont alors posé des colliers émetteurs sur les loups, ce qui lui a permis de savoir à quelle distance les loups se trouvaient et de protéger son troupeau, explique-t-il.

Joe Engelhart croit que l'abattage des loups n'est pas une solution à long terme, à moins de tuer tous les loups.

Lorsque vous éliminez un groupe de loups, cela crée un vide. [Une nouvelle meute] attend qu'une place se libère.

Avec des informations d'Yvette Brand et de l'émission Quirks and Quarks