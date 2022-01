Froid extrême et masse d’air arctique dans l’Est-du-Québec

Une vague de froid extrême touchera l'Est-du-Québec et toute la province au cours des prochaines heures.

Les températures seront au-dessous des normales et oscilleront autour de -17 °C et -21 °C au Bas-Saint-Laurent et sur la Côte-Nord.

En raison de la combinaison d'une masse d'air arctique et de forts vents, l'indice de refroidissement éolien pourrait atteindre de -38 à -42. La journée de mardi devrait être la plus froide.

Un avertissement de froid extrême d'ailleurs a été émis par Environnement Canada pour la majeure partie de la Côte-Nord et du Bas-Saint-Laurent.

Ce froid pourrait notamment causer des engelures ou de l'hypothermie. Les risques sont plus grands pour les jeunes enfants, les personnes souffrant de maladies chroniques et celles qui travaillent ou font de l'exercice à l'extérieur, précise Environnement Canada.

Secteurs visés par un avertissement de froid extrême Baie-Comeau

Kamouraska–Rivière-du-Loup–Trois-Pistoles

Les Escoumins–Forestville

Rimouski–Mont-Joli

rivière Manicouagan

Sept-Îles–Port-Cartier

Témiscouata

Il est également conseillé de garder les animaux de compagnie à l'intérieur, ou de réduire le temps passé à l'extérieur.