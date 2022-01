Bourrasque et pannes d’électricité au nord de la péninsule

Après une nuit de vent et de poudrerie, plusieurs Gaspésiens se sont réveillés sans électricité, lundi matin.

Hydro-Québec rapporte une panne qui touche 236 clients à Saint-Maxime-du-Mont-Louis. La panne s'est déclarée peu avant 7 h. Hydro-Québec estime que la situation sera rétablie en fin de la matinée.

Dix-sept clients de Sainte-Anne-des-Monts sont aussi sans courant depuis 5 h 29, lundi. Hydro-Québec prévoit rétablir l’électricité autour de 9 h.

À Matane, près de 200 abonnés dans le secteur de Matane-sur-Mer sont sans électricité depuis le début de la nuit. La panne est survenue vers 1 h 48. Le courant devrait être rebranché autour de midi.

Dans le même secteur, la route 132 à la hauteur rue du Port est fermée dans les deux directions pour une durée indéterminée en raison d'un d'équipement ferroviaire endommagé. Le CN confirme qu'une équipe a été dépêchée sur place pour réparer le problème.

Ces pannes surviennent alors que le versant nord a été balayé par de forts vents au cours des dernières heures. Environnement Canada prévoit une autre journée de poudrerie. Selon Transports Québec, la visibilité demeure réduite entre Sainte-des-Monts et Cloridorme ainsi qu’entre New Richmond et Nouvelle.

Ces rafales seront suivies par un froid intense, mardi, qui s'étendra sur une partie du sud du Québec, jusqu'au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie. Le mercure pourrait descendre jusqu’à -35 degrés Celsius, le matin et à -29 degrés, en après-midi.