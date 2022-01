Construction d’un château de glace sur le lac Echo en Saskatchewan

Sean Frisky et sa famille ont créé un château de glace devant leur chalet sur le lac Echo, dans la région de la vallée Qu’Appelle.

Ainsi, ils peuvent déguster des boissons dans leur propre palais qui comprend une cheminée et un bar. Six personnes peuvent se réunir en même temps.

La journée où nous avons commencé à construire la structure de glace n’était pas fantastique. La température indiquait -27 degrés sans le refroidissement éolien. À 15 h 30, nous avons terminé et nous étions en train de prendre un premier verre , dit Sean Frisky. La construction s’est terminée en quatre heures et demie.

Le château a été mesuré à 3,65 mètres de largeur par 10,66 mètres de longueur et 2,13 mètres en hauteur.

Le comptoir du bar pèse à lui seul plus de 1580 kilogrammes.

Je n'en suis pas certain, mais il s'agit peut-être du plus grand château de glace privé, si ce n'est au Canada, peut-être au monde, affirme M. Frisky. Nous avons déplacé environ 30 000 kilogrammes de glace.

Une scie spéciale pour le projet

Il explique qu’il ne s’agit pas de la première tentative de la famille de construire une structure de glace de ce type. Il y a quelques années, l’idée de construire un bar de glace s’est transformée et la famille s'est plutôt tournée vers la construction d'un château.

Sans une scie spéciale datant des années 1950, prêtée par un voisin, le projet n’aurait jamais vu le jour.

L’outil servait à l’origine à découper des bûches de glace pour la réfrigération, affirme M. Frisky.

Nous avons beaucoup joué avec les différentes caractéristiques de la glace sur le lac, juste pour créer quelque chose qui permette à la famille et aux amis de se réunir, d'être à l'extérieur et de profiter de ce que nous avons ici.

Cette année, le groupe de parents et d'amis a amélioré sa technique de construction en utilisant un chariot élévateur pour soulever et placer les morceaux de glace en position, selon M. Frisky, accélérant ainsi le processus de construction et réduisant le travail manuel.

Malgré les températures glaciales que la Saskatchewan a connues au cours des dernières semaines, Sean Frisky rappelle aux citoyens de porter plus de vêtements chauds pour passer plus de temps à l’extérieur pendant les mois les plus froids de l’année.

Avec les informations de Theresa Kliem