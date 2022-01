COVID-19 : 15 % moins de trains et autobus de banlieue à Toronto

L'agence Metrolinx, qui gère les trains et autobus GO, doit amputer le service, à cause d'un bond d'absentéisme chez ses employés lié au variant Omicron.

Metrolinx dit avoir 20 % à 30 % moins de personnel que d'habitude à cause du variant très contagieux qui rend des employés malades, alors que d'autres sont en isolement préventif.

L'agence provinciale s'attend à ce que le taux d'absentéisme continue d'augmenter à court terme, d'où sa décision d'agir dès maintenant pour protéger ce service essentiel de transport en commun .

Metrolinx espère pouvoir maintenir au minimum un service aux heures dans l'ensemble de son réseau.

Le personnel de Metrolinx agit de façon stratégique de façon à distribuer les annulations un peu partout dans le système et fera de son mieux pour protéger les nouveaux services et maintenir le plus de circuits d'autobus possible. Il n'y a pas de changement à la fréquence des trains UP Express (toutes les 30 minutes) , indique la porte-parole Anne Marie Aikins.

Elle ajoute que l'agence distribue des masques N95 à ses employés au travail.

Metrolinx faisait déjà face à une baisse du nombre d'usagers GO, alors que beaucoup de passagers habituels travaillent de la maison ces jours-ci et que les étudiants suivent leurs cours en ligne.

Nombre d'autres services ont été sabrés récemment dans la région de Toronto à cause de la vague Omicron, y compris des bibliothèques qui ont dû fermer leurs portes, faute de personnel.